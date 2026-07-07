X_ON, 데뷔 전부터 통했다…도쿄 첫 팬미팅에 팬들 ‘운집’

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정식 데뷔를 앞둔 신인 그룹 X_ON(엑스온)이 일본 도쿄에서 첫 단독 팬미팅을 성황리에 마치며 현지 팬들과의 첫 공식 만남을 성공적으로 마무리했다. 데뷔 전부터 뜨거운 관심을 입증한 X_ON은 일본 활동의 본격적인 신호탄을 쏘아 올렸다.

X_ON은 지난 4일과 5일 일본 도쿄 요요기 뮤즈홀에서 첫 단독 팬미팅 ‘IGNITE’를 개최하고 현지 팬들과 뜻깊은 시간을 보냈다. 이번 행사는 X_ON이 일본 팬들을 공식적으로 처음 만난 자리로, 정식 데뷔 전임에도 많은 팬들이 현장을 찾아 높은 관심을 실감케 했다.

이날 X_ON은 신곡 ‘Night’s Dream (JPN ver.)’ 무대로 팬미팅의 시작을 알렸다. 완성도 높은 퍼포먼스와 에너지 넘치는 무대로 분위기를 달군 멤버들은 팬들과 가까이 소통하는 토크와 다양한 미니 게임을 이어가며 친근한 매력을 선보였다. 다섯 멤버는 각기 다른 개성과 케미를 발산하며 현장을 뜨겁게 달궜다.

특히 이번 팬미팅은 X_ON이 데뷔 전부터 일본에서 형성한 팬덤의 뜨거운 반응을 직접 확인하는 자리이기도 했다. 멤버들은 팬들의 열띤 응원에 화답하며 앞으로도 다양한 활동을 통해 일본 팬들과의 만남을 이어갈 계획이다.

한편 도쿄 팬미팅을 성공적으로 마친 X_ON은 올해 하반기 정식 데뷔를 목표로 막바지 앨범 작업에 집중하고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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