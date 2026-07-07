김영희·정범균, ‘불과 물’ 4년 케미…“온도가 다른 것뿐”

KBS2 말자쇼 방송화면.

개그맨 김영희와 정범균이 4년간 호흡을 맞추며 겪었던 현실적인 파트너십 비화를 털어놨다. 정반대 성향으로 부딪히기도 했지만, 서로의 부족한 부분을 채우며 지금의 팀워크를 만들어왔다고 고백했다.

지난 6일 방송된 KBS2 예능 ‘말자쇼’는 ‘내 편 맞아?’를 주제로 꾸며졌다. 이날 방송에서는 “내 편인 줄 알았는데 정작 힘들 때 위로 대신 냉정한 말이 먼저라 서운하다. 내가 너무 예민한 걸까?”라는 시청자의 고민이 소개됐다.

이에 말자 할매 김영희는 위로의 방식은 사람마다 다를 뿐이라며 자신의 경험을 꺼냈다. 그는 “냉정한 말이든 따뜻한 말이든 위로하는 건 같다. 방식이 다를 뿐”이라고 말한 뒤, 함께 프로그램을 이끌고 있는 정범균과의 일화를 공개했다.

김영희는 감정에 솔직한 자신과 달리 정범균은 현실적이고 이성적인 성격이라며 두 사람을 각각 불과 물에 비유했다. 4년째 파트너로 함께하면서 여러 차례 의견 차이를 겪었지만, 그 과정이 지금의 호흡을 만드는 밑거름이 됐다고 설명했다.

특히 KBS 개그콘서트의 ‘소통왕 말자 할매’ 코너를 함께하던 당시를 떠올리며 웃픈 에피소드도 전했다. 김영희는 “녹화 때는 많은 웃음을 줬는데 통편집이 되면 화가 엄청 난다”며 “정범균에게 하소연을 하면 ‘돈은 들어오잖아요~’라고 말한다”고 회상해 웃음을 안겼다.

두 사람이 크게 다퉜던 사연도 공개됐다. 김영희는 “소통왕 말자 할매가 통편집돼 담당 PD에게 서운함을 털어놨는데 또 온화한 미소만 짓고 있더라”며 “왜 가만히 있느냐고 했더니 ‘그럼 나도 같이 화를 내요?’ 하고 큰소리를 내더라”라고 당시를 떠올렸다. 결국 언성을 높이며 다퉜지만, 이후 정범균이 먼저 사과하면서 갈등을 풀었다고 전했다.

김영희는 서로 다른 성향이 오히려 오래 함께할 수 있었던 이유라고 말했다. 그는 “우리는 온도가 다른 것”이라며 “결국 불을 이기는 건 물이다. 정범균도 불이었으면 우리가 이렇게까지 못 왔을 것”이라고 밝혔다.

이에 정범균도 김영희와 함께하며 달라진 점을 고백했다. 그는 “김영희 덕분에 때로는 감정이 먼저라는 것도 배운다. 불같은 김영희 덕분에 나도 많이 따뜻해지고 있다”고 답해 훈훈한 분위기를 자아냈다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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