‘홍명보 감독 선임 주도’ 이임생, 캄보디아 프로팀 기술이사 선임

사진=나가월드FC SNS 캡처

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홍명보 전 한국 축구대표팀 감독 선임을 주도했던 이임생 전 대한축구협회 기술총괄이사가 캄보디아 프로축구팀 기술이사에 선임됐다.

캄보디아 축구팀 나가월드FC는 6일 SNS를 통해 “이임생 이사를 기술이사(테크니컬 디렉터)에 선임했다”며 “전반적인 팀의 효과적인 경쟁 문화를 구축할 것”이라고 전했다.

이 전 이사는 2024년 정해성 전 전력강화위원장이 사퇴한 뒤 권한이 없는 상황에서 홍 전 감독 선임을 주도해 절차적 정당성 논란을 일으켰다. 당시 그는 전강위를 거치지 않고 홍 감독을 직접 만나 대표팀 감독직을 제안했다. 이후 축구협회는 홍 감독 선임을 공식 발표했다. 당시 이 전 이사는 “절차상 문제는 없었고 정몽규 대한축구협회장님이 모든 권한을 주셨기에 투명하게 스스로 결정했다”고 말했지만 논란을 해소하지 못했다. 결국 비판 여론이 커지자 이 전 이사는 2024년 기술이사직에서 물러났다.

국회 문화체육관광위원회가 축구협회 청문회를 추진 중인 가운데 주요 증인인 이 이사의 출국은 공교롭다는 지적도 나온다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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