킹피셔를 잡아라…‘유부녀 킬러’, 언론vs경찰 추격전 막 오른다

전설의 저격수 ‘킹피셔’를 향한 추적이 시작된다.

오는 31일 첫 방송 예정인 MBC 새 금토드라마 ‘유부녀 킬러’는 세상에서 가장 살벌한 직업을 가진 어느 워킹맘의 고군분투 워라밸 사수기를 그린 드라마. 동명의 카카오웹툰을 원작으로 한다. ‘파스타’, ‘최고의 사랑’ 등 히트작을 만들어낸 공효진이 15년 만에 MBC에 복귀하는 작품으로 화제를 모으고 있다.

최근 공개된 스틸에는 전설의 저격수 킹피셔를 좇는 낫투데이 탐사보도팀과 남부서 강력2팀의 모습이 담겨 시선을 사로잡는다. 낫투데이 열혈 사수 권태성(정준원)과 의욕 충반 신입 구해나(한채린)가 예측 불허 취재기를 펼치는 한편, 남부서 이동진(이상이)과 범성훈(최우성)은 킹피셔를 반드시 잡는다는 일념 아래 완벽한 콤비 플레이로 수사망을 좁혀간다. 취재와 수사 최전선에서 킹피셔의 정체를 파헤치기 위해 고군분투하는 이들의 여정이 극의 몰입도를 한층 끌어올릴 전망이다.

먼저 권태성은 위험한 현장에 물불 가리지 않고 뛰어드는 탓에 특종을 몰고 다닌다. 한때 권태성은 킹피셔를 맹목적으로 추종하지도, 그렇다고 단순한 범죄자로 낙인찍지도 않는 킹피셔 전담 기자로 활약했다. 하지만 모종의 사건을 계기로 모든 취재를 중단한 그는 킹피셔의 갑작스러운 복귀를 마주하고 혼란에 빠지게 된다. 정준원은 냉철한 판단력과 뜨거운 기자정신을 지닌 권태성을 입체적으로 그려낼 예정이다.

여기에 신입 기자 구해나는 직속 사수인 권태성을 열정적으로 따른다. 한 치 앞을 예상할 수 없는 취재 현장 속에서, 두 사람은 온갖 사건 사고를 함께 마주하며 남다른 선후배 케미를 선보인다. 특히 한채린은 사회초년생의 당찬 에너지를 특유의 맑은 매력으로 소화해 내며 생동감을 불어 넣는다.

다음으로 킹피셔를 법의 심판대에 세우려는 남부서 강력2팀의 활약도 주목할 만하다. 경위 이동진은 언제나 현장을 발로 뛰며 높은 범죄 검거율을 자랑하는 에이스 형사다. 과거 킹피셔 사건으로 깊은 무력감을 경험한 그는, 킹피셔를 향한 대중의 추종과 열광을 이해하지 못한다. 이상이는 범죄 피해자의 아픔에 누구보다 깊이 공감하며 복귀한 킹피셔 수사에 사활을 거는 이동진의 서사를 깊이 있는 감정선으로 완성하며 설득력을 더한다.

또한 강력2팀의 막내이자 이동진의 충직한 파트너인 범성훈은 극의 활력소 역할을 톡톡히 해낸다. 그는 킹피셔 검거라는 하나의 목표를 위해 이동진의 든든한 오른팔로 활약하는 것은 물론, 때로는 순수한 질문으로 막힌 수사의 물꼬를 트며 남다른 존재감을 발휘할 예정이다. 최우성은 불타오르는 열정과 승부욕은 물론 예의범절까지 두루 갖춘 범성훈의 다채로운 면모를 자신만의 색깔로 그려내며 극의 활력을 배가시킨다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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