에이치모빌리티지케이, ‘7X 사전예약 1천대 돌파 기념’ 고객 이벤트 개최

사진=에이치모빌리티지케이

럭셔리 테크놀로지 브랜드 지커(Zeekr)의 국내 공식 딜러사 에이치모빌리티지케이(대표이사 황호진)가 프리미엄 전기 SUV '지커 7X'의 국내 사전예약 1000대 달성을 기념해 고객 감사 이벤트를 진행한다고 7일 밝혔다.

지커에 따르면 지커의 글로벌 라인업 중 최초로 한국 시장에 상륙한 7X는 순수 전기 5인승 SUV로 브랜드의 첨단 기술력과 프리미엄 전기차 경험을 고스란히 집약했다. 중국 외 국가에 최초로 선보인 페이스리프트 버전이라는 점에서 많은 관심을 모았던 7X는 출시 후 한달 만에 사전예약 1000대를 돌파하며 시장으로부터 많은 관심을 받았다.

이번 이벤트는 지커 7X에 대한 고객들의 관심과 성원에 보답하고, 보다 많은 고객들이 차량을 직접 체험할 수 있도록 마련됐다. 행사는 에이치모빌리티지케이가 운영하는 수원·인천·판교 전시장에서 동시에 진행된다.

이벤트 기간은 7월 7일부터 15일까지다. 기간 내 전시장을 방문해 지커 7X 사전예약을 완료한 고객을 대상으로 추첨을 통해 ▲영종도 파라다이스 호텔 숙박권(1명) ▲애플 워치(3명)를 증정한다.

또한 행사 기간 중 전시장을 방문해 차량 상담을 완료한 고객에게는 투썸플레이스 모바일 상품권(5,000원권)을 선착순으로 제공한다. 경품은 준비된 수량 소진 시 조기 종료될 수 있다.

에이치모빌리티지케이는 국내 판매와 서비스망 확대에도 속도를 내고 있다. 현재 수원 센터(임시 전시장), 인천 하우스, 판교 스페이스 등 총 3개의 전시장을 운영 중이며 3분기에는 수원과 인천 서비스센터를 순차적으로 오픈해 고객 서비스를 강화하고 4분기에는 수원 센터(정식 전시장)을 개관해 판매 거점을 더욱 확대해 나갈 예정이다.

에이치모빌리티지케이 황호진 대표이사는 "지커 7X에 보내주신 고객 여러분의 관심과 성원에 진심으로 감사드린다"며 "이번 이벤트를 통해 더 많은 고객들이 지커 7X의 뛰어난 상품성과 차별화된 브랜드 경험을 직접 확인해 보시길 바란다"고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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