신지, ♥문원 응원 속 운동 시작…운동복 입은 가녀린 뒤태 ‘눈길’ [스타★샷]

사진 = 신지 SNS 계정

코요태 신지가 본격적인 운동으로 건강 관리에 돌입했다.

신지는 6일 자신의 SNS를 통해 “시작. 고마워요 남편♥”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 헬스장에서 트레이너의 지도를 받으며 스트레칭과 기초 동작을 익히는 신지의 모습이 담겼다. 몸에 밀착되는 운동복을 입은 그는 한층 슬림해진 뒤태를 드러내 눈길을 끌었으며, 본격적인 건강 관리에 나선 근황을 전했다.

앞서 신지는 지난 5월 자신의 유튜브 채널을 통해 “키 164cm인데 43kg까지 빠졌다. 42.9kg을 봤다”며 체중이 크게 감소했다고 밝힌 바 있다. 당시 그는 “정신적인 스트레스가 다이어트 효과가 있다”고 털어놓기도 했다.

한편 신지는 지난 5월 가수 문원과 결혼했으며, 현재 유튜브와 다양한 예능 프로그램을 통해 신혼 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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