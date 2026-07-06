키스오브라이프, 8월 컴백 예고…신보 스포일러 공개

‘서머퀸’ 걸그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)가 8월 컴백대전에 합류한다.

키스오브라이프는 6일 공식 SNS 채널에 컴백 관련 스포일러 영상을 공개했다. 영상에는 무더운 한여름 길에 고인 물이 빠르게 증발하는 장면과 함께 'DON'T LET THEM SEE YOU SWEAT'라는 문구가 떠올랐다.

고인 물을 당당히 밟으며 나아가는 누군가의 발걸음과 의미심장한 메시지가 교차돼 팬들의 기대를 한몸에 받았다.

키스오브라이프는 지난 4월 발매한 'Who is she'를 통해 다시 한번 대체 불가능한 존재감을 각인시켰다. 매 앨범마다 자유롭고 당당한 애티튜드를 선보였던 만큼 이번 신보를 통해서도 키스오브라이프만의 음악적 역량이 빛을 발할 것으로 기대를 모은다.

새 앨범에 대한 정보와 컴백 일정은 공식 SNS 채널을 통해 순차적으로 공개할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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