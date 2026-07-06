오리온·오리온홀딩스, 창사 첫 중간배당…총 1023억원 규모

오리온과 오리온홀딩스가 창사 이래 처음으로 중간배당을 실시한다.

오리온홀딩스와 오리온은 6일 각각 이사회를 열고 중간배당 실시를 의결했다고 밝혔다. 양사의 중간배당 총액은 1023억원 규모다.

오리온은 총 692억원을 배당한다. 배당기준일은 오는 21일이며, 배당금 지급 예정일은 다음 달 6일이다. 오리온홀딩스는 총 331억원을 배당하며, 배당기준일은 오리온과 같은 오는 21일이다. 지급 예정일은 다음 달 10일이다.

회사 측은 이번 중간배당이 기업가치 제고 계획에 따라 시장과 주주에게 약속한 주주환원 정책의 일환이라고 설명했다. 양사는 이번 중간배당을 포함해 올해 연 2회 배당을 실시할 계획이다.

오리온은 지난해 6월 기업가치 제고 계획을 통해 배당성향 20% 이상 유지, 향후 3개년 배당성향 점진적 상향, 중간배당 검토 등 주주환원 강화 방침을 발표한 바 있다. 오리온홀딩스도 올해 3월 기업가치 제고 계획에서 향후 3년간 주당 800원 이상 배당, 자사주 소각, 중간배당 검토 등을 제시했다.

양사는 지난달 보유 중인 자기주식 전량을 소각했다. 소각 규모는 총 675억원이다. 이번 중간배당은 자기주식 소각에 이어 기업가치 제고 계획을 이행하는 후속 조치다.

오리온과 오리온홀딩스는 2025년 결산배당금도 확대했다. 회사 측은 이를 통해 정부가 자본시장 활성화를 위해 올해 1월 도입한 배당소득 분리과세 적용 대상인 고배당기업 요건을 충족했다고 밝혔다. 오리온의 연결기준 배당성향은 26%에서 36%로, 오리온홀딩스는 30%에서 55%로 각각 높아졌다.

오리온 관계자는 “3개년 배당정책에 따라 배당성향을 점진적으로 높여갈 계획”이라며 “기업 성장과 주주환원이 선순환하는 구조를 강화하겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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