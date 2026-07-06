윤산하, 3년 연속 단독 팬콘…“할 때마다 새로워, 아로하 덕분”

그룹 아스트로 멤버 겸 솔로 가수 윤산하가 단독 팬콘을 열며 솔로 아티스트로서 역량을 발휘했다.

지난 4일과 5일 양일간 서울 광진구 티켓링크 1975 씨어터에서는 윤산하의 단독 팬콘 '2026 YOON SAN-HA FANCON [JUST, NO REASON]'(2026 윤산하 팬콘 [저스트 노 리즌])이 열렸다. 3년 연속 팬콘을 통해 솔로 아티스트로서 성공적으로 안착했다.

이날 윤산하는 미니 3집 [NO REASON]에 수록된 5곡 전곡을 라이브 무대로 선보였다. 타이틀곡 'IDK ME'를 시작으로 'If We'(이프 위), '+1', 'demo'(데모)와 앙코르 곡 ‘NO REASON’으로 이어지는 한 편의 서사가 담겼다.

이밖에 'Bad Mosquito'(배드 모스키토), 'EXTRA VIRGIN'(엑스트라 버진) 등 퍼포먼스부터 'Rain Down On Me'(레인 다운 온 미), 'Love you like fools'(러브 유 라이크 풀스) 등 보컬 무대까지 매력을 발산했다.

무대 외에도 '틀린 무드 찾기', '사투리 가사 퀴즈', '실루엣 댄스 퀴즈' 등 다양한 게임으로 팬들과 소통한 윤산하는 10count, 니가 좋아, 최유정의 ‘비장의 무기 (Perfect Target)’와 최예나의 ‘캐치 캐치’ 챌린지 등 아로하를 위한 깜짝 선물까지 준비하며 분위기를 더욱 뜨겁게 달궜다.

약 1년 만에 팬콘을 개최한 윤산하는 “(솔로로는) 세 번째 공연이지만, 할 때마다 새로운 것 같다. 저를 사랑해 주고 응원해 주시는 아로하 덕분에 공연을 할 수 있게 된 것 같다”고 소감을 전했다. 이어 “내년에는 내적으로도 외적으로도 성장해서 좀 더 좋은 앨범과 콘서트로 돌아오겠다”며 남다른 포부를 밝히기도 했다.

윤산하는 오는 8월 8일 멕시코, 같은달 16일 도쿄에서 [JUST, NO REASON] 팬콘 투어를 이어간다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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