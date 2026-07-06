K-축구혁신위원회 출범…박지성 “축구인으로서 죄송스러워…실행 가능한 방안으로 논의할 것”

사진=김두홍 기자

위기에 빠진 한국 축구의 쇄신을 위한 첫걸음이 시작됐다.

문화체육관광부는 6일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 ‘K-축구 혁신위원회’ 출범식을 열고 한국 축구의 미래를 위한 첫 논의를 시작했다. 최휘영 문체부 장관을 비롯해 공동위원장을 맡은 박지성 국제축구연맹(FIFA) 분과위원회 위원, 유승민 대한체육회장이 참석했다.

박 공동위원장은 모두발언을 통해 “축구인의 한 명으로서 죄송스럽다”면서 “이번 월드컵을 통해 해왔던 대로 하면 안 된다는 것을 깨달았다. 중요한 건 우리가 논의한 이런 사항이 얼마큼 반영이 되고, 실천이 되느냐다. 협회는 독립적인 주체라는 사실 속에 실행 가능한 방안으로 논의를 해보겠다”고 전했다.

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최 장관은 “온 국민이 사랑하는 축구가 위기다. 선수, 부진한 성적 탓이 아니다. 한국 축구를 이끌어온 지도자와 집행부에 대한 신뢰가 급격히 무너졌다”며 “정부를 대표해 참여하는 이유는 명확하다. 의논할 수 있는 판을 깔고 틀을 만들기 위함이다. 정부는 축구의 미래를 설계해 나가는데 든든한 지원자가 될 것이다. 정부가 정해진 법의 범위를 넘어서 협회에 개입하는 건 있을 수 없는 일”이라고 말했다.

동시에 논의를 주도하는 주체는 체육인이라는 것을 강조하며 유 회장에게 공동위원장직을 넘겼다. 최 장관은 “논의의 장이 만들어졌고, 축구인과 체육인들이 주도적으로 이끌어나가 줬으면 하는 바람”이라고 설명했다.

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한국 축구는 위기에 직면해 있다. 2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락 충격은 물론, 감독 선임 과정을 둘러싼 각종 논란, 향후 대표팀의 로드맵 등 다방면으로 어수선하다. 특히 대한축구협회 운영에 대한 비판이 쏟아지고 있다. 홍명보 감독, 정몽규 대한축구협회장이 사퇴한 가운데 한국 축구 전반에 대한 변화와 쇄신의 목소리가 커지는 상황이다.

이에 문체부는 K-축구 혁신을 위한 한시적 기구로 혁신위를 출범했다. 혁신위에는 이영표 해설위원, 박주호 해설위원, 김승희 대한축구협회 전무이사, 조연상 프로축구연맹 사무총장, 유영근 변호사, 김대희 교수 등 체육계 관계자 및 전문가들도 참여한다. 이번 논의를 시작으로 ▲K-축구 거버넌스 ▲유소년 선수 육성 ▲첨단 기술 시스템 도입 등 주요 과제를 종합적으로 다룰 예정이다.

혁신위의 향후 논의 결과에 따라 대한축구협회 역시 영향을 받을 전망이다. 문체부 장관이 직접 나서 위원회를 출범시킨 가운데, 지난해부터 FIFA 위원으로 활동해 온 박 공동위원장이 합류하면서 논의에 힘과 전문성도 더해질 것으로 보인다. 특히 정관 개정 등이 논의될 경우 대한축구협회 운영 전반은 물론 차기 대표팀 감독 선임 체계에도 영향을 미칠 가능성이 있다.

이 가운데 대한축구협회는 차기 감독 선임을 위한 밑그림을 그리기 시작했으나, 아직 공식 채용 절차엔 돌입하지 않았다. 지난 3일 전력강화위원회를 열어 감독 공석 상황에 대한 첫 논의를 진행했을 뿐이다. 최근 제기된 파울루 벤투 전 감독의 지원설에 대해서도 사실이 아니라고 선을 그었다. 대한축구협회 관계자는 “감독 모집 절차를 시작하지 않았다”며 “벤투 감독 지원 역시 사실이 아니다”라고 밝혔다.

한편 한국 축구 개혁을 위한 움직임은 국회에서도 이어지고 있다. 정연욱 국민의힘 의원은 이날 의원회관에서 ‘월드컵 이후, 한국 축구 살리는 골든타임 토론회’를 개최했다. 또한 더불어민주당 의원들은 향후 전체회의를 통해 대한축구협회 청문회 계획서 채택 안건을 상정할 예정이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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