제노스, ‘브라이트’ 앞세워 인터참코리아 2026 참가… 3일간 1200여명 방문

의료기기 전문기업 제노스(GENOSS Co., Ltd.)가 지난 인터참코리아 2026(InterCHARM Korea 2026)에 참가해 자사 PDRN 스킨케어 브랜드 '브라이트(Bright)'를 중심으로 제품과 기술력을 선보이며 전시를 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.

회사 측에 따르면 전시 기간 동안 약 1200명의 국내외 바이어와 참관객이 제노스 부스를 방문해 높은 관심을 보였다.

제노스는 이번 전시에서 브라이트의 PDRN(Sodium DNA) 기반 스킨케어 라인업을 중심으로 브랜드 경쟁력을 소개했다. 현장에는 앰플, 세럼, 에멀전, 시트 마스크, 에센스, 스킨패드, 스칼프 토닉 등 다양한 제품을 전시했다. 제품 체험과 상담을 통해 PDRN 원료의 특장점과 단계별 홈케어 루틴을 함께 제안했다.

특히 최근 출시한 브라이트 시트 마스크를 비롯한 신제품에도 참관객들의 관심이 이어졌다. PDRN을 중심으로 구성된 제품 라인업과 브랜드 차별성에 대한 국내외 바이어들의 상담이 활발하게 진행됐다.

이와 함께 제노스는 의료기기 생산 역량도 함께 소개했다. 스킨부스터 3종과 필러 6종을 전시하며 메디컬 에스테틱 분야까지 확장 가능한 제품 포트폴리오를 선보였다. 구강세정기와 음파 전동칫솔 등 의료·헬스케어 제품도 함께 전시해 의료기기 전문 기업으로서의 기술력과 사업 영역을 소개했다.

제노스는 이번 전시를 통해 브라이트 브랜드에 대한 인지도를 높이는 것은 물론, 제품 개발부터 생산까지 가능한 제조 경쟁력에 대한 상담도 활발히 이뤄지며 국내외 파트너들과의 협력 가능성을 확대하는 계기를 마련했다고 설명했다.

제노스 관계자는 "이번 인터참코리아는 PDRN 스킨케어 브랜드 브라이트를 국내외 바이어들에게 직접 소개하고 브랜드 경쟁력을 알릴 수 있었던 의미 있는 자리였다"며 "앞으로도 브라이트를 중심으로 PDRN 기반 스킨케어 라인업을 지속 확대하는 한편, 제노스의 제조 기술력을 바탕으로 글로벌 시장 공략을 더욱 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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