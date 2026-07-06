앳하트, 신곡 'Say It' 라이브 클립서 캔트비블루와 특급 시너지

그룹 앳하트(AtHeart)가 밴드 캔트비블루(can't be blue) 맞손을 잡고 특급 시너지를 선사했다.

앳하트는 지난 5일 공식 유튜브 채널에 '타임 트래블 프로젝트'의 시작을 여는 첫 번째 싱글 'Say It' 라이브 클립을 올렸다.

영상 속 앳하트는 순백의 드레스 착장으로 등장해 무대 위 통통 튀는 키치한 매력과는 또 다른 7인 7색 청초한 비주얼을 자랑했다.

밴드 캔트비블루와는 감성 하모니를 이뤘다. 캔트비블루의 밴드 사운드 위에 앳하트의 매력적인 음색이 조화롭게 어우러졌다.

'Say It'은 스웨덴 밴드 더 카디건스(The Cardigans)의 대표곡 'Lovefool'을 앳하트만의 스타일로 리크리에이션한 곡이다. 원곡의 아이코닉한 멜로디 라인은 유지하면서도 앳하트표 댄서블한 바이브를 더해 그루브 중심의 팝 곡으로 재탄생했다.

앳하트가 6월과 8월에 걸쳐 전개하는 '타임 트래블 프로젝트(TIME TRAVEL PROJECT)'는 1996년 발매된 국내외 명곡들을 앳하트만의 감성으로 새롭게 재해석하는 글로벌 리메이크 프로젝트다.

첫 주자로 탄생한 'Say It'은 발매 직후 국내 주요 음원 사이트인 멜론 HOT100(발매 30일)에 진입하며 상승세를 이어가고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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