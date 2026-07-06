이동건, 제주 카페 1년여 만에 휴업…무슨 일?

사진 = 이동건 SNS 계정

배우 이동건이 운영 중인 제주 카페가 휴업 소식을 전했다.

6일 이동건이 운영하는 카페 공식 SNS에는 “7월 9일부터 재정비의 시간을 갖게 됐다”며 “그동안 아껴주시고 찾아주셔서 진심으로 감사드린다”는 내용의 공지가 게재됐다.

앞서 해당 카페는 지난 6월 매장 내부 공사를 이유로 두 차례 임시 휴업을 진행한 바 있다.

이동건은 지난해 4월 제주 애월읍에 개인 카페를 열었다. 오랜 시간 카페 창업을 꿈꿔왔다고 밝힌 그는 가오픈 당시부터 긴 대기 줄이 이어질 정도로 큰 관심을 모았다. 특히 직접 앞치마를 두르고 손님을 응대하는 모습이 온라인에서 화제를 모으기도 했다.

당시 이동건은 “만족하실 수 있는 메뉴와 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “많은 관심 부탁드린다”고 전했다.

이후 같은 해 서울 성수동에서 팝업 행사를 열어 카페의 시그니처 커피와 다양한 디저트를 선보이며 카페 운영에 대한 애정을 이어갔다.

한편 이동건은 1998년 데뷔해 드라마 ‘파리의 연인’, ‘월계수 양복점 신사들', ‘여우각시별’, ‘셀러브리티’ 등 다양한 작품에 출연하며 활동했다. 그는 2017년 배우 조윤희와 결혼해 같은 해 딸을 얻었으며, 2020년 이혼했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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