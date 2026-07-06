김태연, 전국노래자랑서 신곡 ‘고고고’ 열창…흥 폭발에 양양군 들썩

전국노래자랑 방송 캡처

전국노래자랑 최우수상 수상자에서 초대가수로 돌아온 김태연이 한층 성장한 무대로 존재감을 다시 한번 각인시켰다. 신곡 ‘고고고’를 앞세운 흥겨운 무대로 양양군 편을 뜨겁게 달구며 관객들의 박수를 이끌어냈다.

김태연은 지난 5일 방송된 KBS 1TV ‘전국노래자랑’ 양양군 편에 출연했다.

이날 화이트 원피스를 입고 무대에 오른 김태연은 밝고 사랑스러운 매력을 발산하며 등장부터 시선을 사로잡았다. 이어 신곡 고고고를 열창하며 국악과 트로트를 통해 다져온 탄탄한 가창력과 에너지 넘치는 퍼포먼스를 선보여 현장 분위기를 한껏 끌어올렸다.

김태연은 과거 전국노래자랑에서 최우수상을 수상하며 뛰어난 실력을 인정받은 바 있다. 이후 국악과 트로트를 넘나들며 꾸준히 성장한 그는 이번에는 초대가수 자격으로 무대에 올라 한층 성숙해진 무대 장악력과 퍼포먼스를 선보였다.

이날 부른 고고고는 MBN 현역가왕3 결승 1차전 신곡 미션을 통해 처음 공개된 곡이다. 중독성 있는 멜로디와 따라 부르기 쉬운 가사로 트로트 팬들의 호응을 얻고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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