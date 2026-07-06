월드컵 16강전에 등장한 로봇... 현대차 ‘아틀라스’였다

현대차는 5일(현지시간) 미국 뉴저지에 위치한 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 16강전 하프타임에서 아틀라스가 심판에게 경기구를 전달하는 퍼포먼스를 성공적으로 시연했다고 밝혔다. 현대차 제공

현대자동차가 '국제축구연맹(FIFA) 월드컵 2026'에서 보스턴 다이나믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)'와 함께 전 세계 축구팬들에게 새로운 미래 모빌리티 경험을 선사했다.

현대차는 5일(현지시간) 미국 뉴저지에 위치한 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 16강전 하프타임에서 아틀라스가 심판에게 경기구를 전달하는 퍼포먼스를 성공적으로 시연했다고 밝혔다.

이날 아틀라스는 하프타임 종료 직전, 선수 입장 터널에서 등장해 관중들을 향해 해리 케인, 엘링 홀란드, 마테우스 쿠냐, 손흥민 등 세계적인 축구 선수들의 세리머니를 연이어 선보이며 경기장의 열기를 끌어올렸다.

이어 아틀라스는 특유의 정교한 동작으로 심판에게 경기구를 전달하며 후반전의 시작을 알리는 상징적인 순간을 완성했다. 특히 이번 퍼포먼스를 선보인 아틀라스는 '차세대 전동식 아틀라스 개발형 모델(이하 개발형 모델)'로 지난 1월 CES 2026 (국제 전자제품 박람회, Consumer Electronics Show 2026)에서 세계 최초로 공개되며 움직임에 대한 궁금증을 자아냈던 모델이다.

당시 보스턴 다이나믹스는 초기 모델인 연구형 모델의 다양한 움직임을 공개한 뒤 개발형 모델의 실물 디자인을 처음 선보였다. 이후 개발형 모델의 동작은 브랜드 영상 등을 통해 소개돼 왔으며, 이번 월드컵 무대에서는 처음으로 현장 공개 시연을 통해 대중과 만났다.

특히 변수가 많은 경기장 환경에서도 안정적으로 복합 동작을 수행하며 현대차그룹이 지향하는 미래 로보틱스 기술의 실질적 활용 가능성을 보여줬다.

아틀라스가 손흥민의 세리머니를 따라하고 있다. 현대차 제공

아틀라스가 경기장에 등장해 공인구를 전달하고 퇴장하기까지의 전 과정에는 인간의 움직임을 로봇 신체 구조에 맞게 재구성하는 '리타겟팅 기술', 수천 개의 시뮬레이션을 기반으로 한 강화 학습, 그리고 전신 관절이 하나의 시스템처럼 반응하는 전신 제어 기술이 결합돼 균형감 있고 자연스러운 움직임으로 구현됐다고 현대차 측은 설명했다.

아틀라스가 선보인 동작들은 실제 산업 현장에서의 활용성을 전제로 한 핵심 역량을 기반으로 개발된 것으로, 현대차는 이번 무대를 통해 로보틱스가 기술 시연의 영역을 넘어 스포츠, 엔터테인먼트, 현장 운영 등 새로운 경험을 창출해낼 수 있음을 보여줬다.

지성원 현대차 브랜드마케팅본부 부사장은 “전 세계 축구팬이 지켜보는 월드컵 무대에서 아틀라스 퍼포먼스를 통해 미래는 상상하는 것이 아니라 지금 이미 시작되고 있음을 직접 보여주고자 했다”며 “현대차는 앞으로도 인간 중심의 기술을 일상과 자연스럽게 연결하며, 로보틱스를 통해 확장될 미래 모빌리티의 새로운 비전과 로보틱스가 인류의 진보를 함께하는 파트너임을 다채롭고 창의적인 브랜드 경험을 통해 제시해 나갈 것”이라고 전했다.

이정인 기자 lji2018@segye,cim

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