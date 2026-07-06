개그맨 송필근, 괴사성 췌장염 투병 고백 “염산 삼킨 통증…뱃속에 복수 가득했다”

송필근이 괴사성 췌장염 투병기를 털어놓고 있다. 출처=유튜브 채널 ‘새롭게 하소서’ 영상 캡처

개그맨 송필근이 과거 괴사성 췌장염으로 인해 의료진으로부터 시한부 선고를 받았던 긴박했던 투병 과정을 털어놓았다.

6일 유튜브 채널 ‘새롭게 하소서’에는 ‘죽음의 언덕을 넘고 나니 보이는 것’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 게스트로 출연한 송필근은 2023년 발병했던 괴사성 췌장염 진단 당시를 회상했다.

송필근은 “어느 날 아침 갑작스러운 소화불량 증상 이후 그날 밤 쓰러져 응급실로 이송됐다”며 “염산을 삼킨 듯한 극심한 통증에 진통제조차 듣지 않았다”고 당시 상황을 전했다.

이어 “검사 결과 염증 정상 수치(0.5)의 70배를 웃도는 36까지 치솟았고, 이 상태가 4개월간 지속됐다”면서 “투병 3개월 차에는 의료진이 가족들을 따로 불러 ‘이번 주가 고비니 마음의 준비를 하라’고 통보했을 정도”라고 밝혀 충격을 안겼다.

발병 원인에 대해서는 불규칙한 식습관, 피로, 스트레스, 음주 등이 복합적으로 작용했다고 설명했다. 송필근은 “당시 개그계에서 주당으로 통할 만큼 술을 좋아하긴 했지만, 몸이 감당할 수준만 마셨음에도 병이 찾아와 심적으로 매우 힘들었다”고 토로했다.

투병 과정의 고통도 상세히 전했다. 그는 “췌장이 등 쪽에 위치해 누우면 통증이 심해 제대로 눕지도 못했다. 괴사로 인해 뱃속에 찬 염증 액을 빼내는 호스가 걸쭉한 액체 때문에 막힐 때마다 주사기로 뚫어내야 했다”고 설명했다. 또한 “4개월 넘게 링거로만 영양을 공급받다 보니 체중이 36kg이나 감소했고, 근육이 모두 빠져 수술조차 버티기 힘든 상태였다”고 덧붙였다.

신혼 초 이 같은 위기를 함께 버텨준 아내에 대한 고마움도 전했다. 송필근은 “와이프 역시 마음의 준비를 하라는 말을 들었을 텐데, 강인한 성격으로 덤덤하게 내색하지 않고 곁을 지켜줬다”며 감사를 표했다.

시한부 통보까지 받았던 그는 기적적으로 췌장 괴사가 멈추며 수술대에 오를 수 있었다. 송필근은 “수술 다음 날부터 염증 수치가 급격히 떨어지더니, 2~3일 만에 기적 같은 변화가 일어나 2주 후에 정상 수치로 퇴원했다”고 말했다.

끝으로 그는 “죽음의 문턱을 다녀온 후 삶의 가치관이 완전히 바뀌었다”며 “세상 사람들이 갈망하는 많은 것들이 결국 죽음 앞에서는 부질없다는 것을 깨달았다”고 전하며 이야기를 마무리했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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