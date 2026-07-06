영화 6000원 할인권 또 풀린다…8일부터 205만장 배포

서울 시내의 한 영화관에서 상영 영화 정보가 티켓 발권기 화면에 표시되고 있다.[사진=뉴시스]

영화관람료 6000원 할인권 약 205만장이 추가 배포된다. 지난 1차 할인권 배포 이후 극장 매출이 증가한 가운데 이번 할인이 침체된 극장가 회복세를 이어갈 수 있을지 관심이 쏠린다.



문화체육관광부와 영화진흥위원회는 오는 8일 오전 10시부터 영화관람료 6000원 할인권 약 205만장을 배포한다고 7일 밝혔다.

이번 할인권은 영화산업 활성화와 민생 안정을 위해 편성된 추가경정예산 사업의 일환이다. 문체부는 총 271억원을 투입해 영화관람료 할인권 450만장을 지원하고 있으며 지난 5월 13일 1차 배포를 진행한 데 이어 이번에 2차 물량을 배포한다.

할인권은 CGV, 롯데시네마, 메가박스, 씨네Q 홈페이지와 모바일 애플리케이션에서 받을 수 있다. 온라인 회원에게 영화관별 1인당 2매씩 자동 지급되며 영화 예매 시 사용할 수 있다. 할인권은 8일 오전 10시부터 사용 가능하며, 결제 기준 선착순 방식이 적용된다. 영화관별 보유한 수량이 소진되면 할인은 종료되며 사용하지 않은 쿠폰도 자동 소멸된다.



멀티플렉스 4개사 이외의 독립·예술영화전용관과 작은영화관, 실버영화관 등에서는 별도의 2차 배포 없이 지난 5월부터 선착순 현장 할인 방식이 계속 운영되고 있다. 참여 영화관과 할인 지원금 소진 여부는 영화진흥위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

문체부 설명에 따르면 1차 할인권 배포 이후 1주일간 극장 매출은 159억원으로, 배포 직전 1주일(107억원)보다 47.9% 증가하는 등 극장가 활성화에 일정 부분 효과를 거뒀다.



문체부 정책 담당자는 “다가오는 여름방학과 휴가 기간에도 2차 할인권으로 가족, 친구들과 함께 영화관에서 즐거운 시간을 보내시길 바라며 문체부는 앞으로도 한국 영화산업이 다시 활기를 띨 수 있도록 다각적인 노력을 기울이겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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