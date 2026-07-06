GTSn 플레이 파크골프, 용인 언남점 신규 오픈

​사진=플레이 파크골프

지티에스앤(GTSn)이 전개하는 스크린파크골프 브랜드 '플레이 파크골프'가 오는 7월 10일 용인 언남동 매장을 정식 오픈한다고 6일 밝혔다.

이번 용인 언남점은 GTSn의 공식 인테리어 협력사인 ‘미성디자인’이 시공을 맡았다. 양사는 플레이 파크골프 매장 구축 시 예비 창업자의 취향과 상권 특성을 고려해 모던, 클래식, 내추럴 등 총 3가지 타입의 맞춤형 인테리어 모델링을 제안하며 이를 기반으로 한 원스톱 공간 설계를 구축하고 있다.

이러한 시스템은 기획 및 공간 설계 단계부터 인테리어 시공, 장비 세팅까지 전 과정을 통합 지원하여 매장 조성 단계에서 발생할 수 있는 시공·장비 간 오차를 줄이고 공간 효율성을 극대화한 것이 특징이다.

새롭게 문을 연 용인 언남점은 정식 오픈에 앞서 7월 6일부터 9일까지 총 4일간 가오픈 기간을 갖는다. 이 기간 동안 매장을 방문하는 고객들에게는 실내 스크린파크골프를 직접 체험해볼 수 있는 '무료 1게임 이용권'을 제공하는 오픈 기념 이벤트를 진행할 예정이다.

업체에 따르면 기술적 안정성과 체계적인 사후관리(AS) 시스템도 그대로 적용된다. 검증된 자체 소프트웨어를 기반으로 오류를 최소화한 플레이 환경을 구축했으며, 실제 매장 운영 과정에서도 일관된 시스템 환경이 유지되도록 지원한다. 특히 본사 및 대전·부산 지사를 중심으로 전국 단위 AS 대응 체계를 기반으로 장비 이상 발생 시 신속한 현장 점검과 원격 기술 지원이 가능하도록 운영 중이다. 이를 통해 초보자부터 숙련자까지 다양한 이용자 층이 만족할 수 있는 정밀한 그래픽과 물리 엔진을 구현했다.

업체 관계자는 "스크린파크골프가 대중적인 실내 스포츠 문화로 자리 잡으면서 장비의 완성도뿐만 아니라 미성디자인과의 협력을 통한 모던·클래식·내추럴 등 다채로운 공간 콘셉트 구현, 그리고 체계적인 사후관리 시스템을 종합적으로 갖춘 플랫폼의 중요성이 커지고 있다"고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]