‘나 혼자만 레벨업’, 애니메이션 극장판 제작 확정

카카오엔터테인먼트(공동대표 고정희·장윤중)의 대표 글로벌 메가 히트 IP ‘나 혼자만 레벨업(출판 디앤씨미디어)’이 애니메이션 극장판으로 또 한 번 전 세계 팬들을 찾는다.

카카오엔터테인먼트는 ‘나 혼자만 레벨업’의 애니메이션 극장판인 ‘극장판 나 혼자만 레벨업 비욘드 더 시스템 (극장판 나 혼자만 레벨업 -Beyond the System-)’의 제작이 확정됐다고 밝혔다. 이번 작품은 지난 2025년 방영된 애니메이션 ‘나 혼자만 레벨업 어라이즈 프롬 더 셰도(나 혼자만 레벨업 : Arise from the Shadow)’ 이후의 이야기를 다루는 정식 후속편이다.

이번 극장판 제작 소식은 지난 3일(현지시간) 미국 LA 애니메 엑스포(Anime Expo)에서 최초로 베일을 벗었다. 제작 발표와 함께 티저 비주얼 및 특보 영상이 공개되며 현장 글로벌 팬들의 뜨거운 환호를 이끌어냈다. 영상에서는 현실 세계에 주인공 성진우와 그림자 군단이 등장한 듯한 새로운 모습이 펼쳐졌으며, 티저 비주얼에는 다가올 전투를 앞둔 성진우의 결연한 모습이 담겨 기대감을 증폭시켰다. 상세한 공개 일정과 방영 국가 등은 추후 순차 공개될 예정이다.

‘나 혼자만 레벨업’은 인류 최약체로 불리던 헌터 성진우가 압도적인 레벨업 능력을 통해 최강의 헌터로 거듭나는 여정을 웅장한 스토리와 박진감 넘치는 액션으로 풀어낸 작품이다. 웹툰과 웹소설 합산 글로벌 누적 조회수 143억 회를 기록하며 단일 IP 기준 세계 최고 수준의 흥행을 거뒀다. 나아가 원작 웹소설을 기반으로 웹툰, 애니메이션, 게임, 드라마까지 장르를 전방위로 확장하며 K스토리 IP의 글로벌 경쟁력을 입증한 대표적 사례로 평가받는다.

특히 애니메이션 시리즈는 시즌1과 시즌2 모두 글로벌 흥행에 성공한 데 이어, 세계 최대 애니메이션 어워즈인 ‘크런치롤 애니메이션 어워즈(Crunchyroll Anime Awards)’에서 2025년 최고상인 ‘올해의 애니메이션’, ‘최우수 새 시리즈’, ‘최우수 액션’ 등 9개 부문을 석권했다. 올해 역시 ‘최고의 애니메이션’, ‘최고의 액션 애니메이션’을 수상하며 2관왕을 차지하는 등 독보적인 작품성을 인정받았다.

시즌2의 뒤를 잇는 정식 후속편인 만큼, 이번 극장판을 통해 한층 확장된 세계관과 압도적인 액션 씬, 성진우의 새로운 여정이 어떻게 그려질지 전 세계 팬들의 이목이 집중되고 있다.

카카오엔터테인먼트 관계자는 “‘나 혼자만 레벨업’은 웹소설과 웹툰을 넘어 애니메이션, 게임, 드라마 등 다양한 영역으로 확장되며 K스토리 IP의 글로벌 가능성을 입증해 온 대표작”이라며 “이번 극장판 제작 확정은 전 세계 팬덤의 지속적인 관심과 애니메이션 흥행 성과가 이어진 결과로, 앞으로도 카카오엔터의 다양한 IP 경쟁력을 바탕으로 글로벌 팬들에게 새로운 즐거움을 선사할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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