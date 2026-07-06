‘11년 만의 완전체’ 클릭비 오종혁·김상혁, 라디오 나들이…콘서트 앞두고 ‘찐친 케미’

11년 만의 완전체 콘서트를 앞둔 그룹 클릭비(Click-B)가 라디오 출연으로 본격적인 열일 행보를 이어간다.

클릭비의 멤버 오종혁과 김상혁은 오늘(6일) 오후 8시 방송되는 KBS CoolFM 라디오 프로그램 ‘오마이걸 효정의 볼륨을 높여요’(이하 ‘볼륨을 높여요’)에 게스트로 출연해 청취자들과 만난다. 두 사람은 오후 9시 코너부터 본격적으로 등장해 다채로운 이야기를 나눌 예정이다.

매일 저녁 청취자들의 지친 하루를 달래주며 소통하는 ‘볼륨을 높여요’를 통해 오랜만에 라디오 나들이에 나선 오종혁과 김상혁은 실시간으로 대중과 호흡하며 유쾌한 활약을 보여줄 것으로 기대감을 고조시키고 있다.

이날 방송에서 두 사람은 과거 활동 시절부터 두텁게 쌓아온 ‘찐친 케미’를 가감 없이 발산할 전망이다. 든든한 매력의 오종혁과 특유의 재치 있는 입담을 자랑하는 김상혁은 그동안 아껴둔 에피소드를 대방출하며 청취자들에게 즐거움을 전할 것으로 보인다.

특히 이들은 팬들이 가장 궁금해하는 완전체 콘서트 준비 과정의 생생한 비하인드 스토리를 전할 계획이다. 11년 만에 완전체로 다시 뭉친 멤버들 간의 비화 역시 솔직 담백하게 들려줄 예정이어서 팬들의 기대를 모은다.

예능에 이어 라디오 프로그램까지 섭렵하며 본격적인 활동 신호탄을 쏘아 올린 클릭비(우연석·김태형·오종혁·김상혁·하일라·유호석·노민혁)는 오는 8월, 멤버 전원이 함께하는 단독 콘서트 ‘CLICK-B RE:CLICK (한여름밤의 꿈 Vol.2)’을 개최한다.

이번 공연은 지난 2015년 이후 11년 만에 성사된 클릭비 7인의 완전체 콘서트로, 데뷔 27주년을 맞이하는 시기에 열려 팬들에게 더욱 뜻깊은 시간이 될 전망이다. 오는 8월 8일과 9일 양일간 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 진행되며, 활동 당시의 전설적인 대표곡들을 중심으로 팬들의 향수를 자극할 풍성한 세트리스트를 선보일 계획이다.

한편, 클릭비 오종혁과 김상혁이 출연해 무한 매력을 뽐낼 KBS CoolFM ‘오마이걸 효정의 볼륨을 높여요’는 오늘(6일) 오후 8시에 방송되며, 두 사람의 활약은 오후 9시부터 확인할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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