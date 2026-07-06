나혼렙:카르마, 美 애니메 엑스포서 신규 PV·키아트 공개

▲넷마블 제공

넷마블이 글로벌 최대 애니메이션 행사에서 신작 ‘나 혼자만 레벨업: 카르마’의 신규 키아트와 캐릭터 정보, 성우 무대까지 다채로운 콘텐츠를 마련하며 글로벌 팬들의 기대감을 끌어올렸다. 특히 새 영상을 통해 9월 예정된 중대 발표를 예고해 눈길을 끌었다.

넷마블은 나 혼자만 레벨업: 카르마가 최근 미국 로스앤젤레스(LA)에서 열린 ‘애니메 엑스포 2026’에서 신규 프로모션 영상(PV)과 키아트를 공개했다고 6일 밝혔다.

넷마블은 행사에서 주인공 성진우를 비롯해 용제 안타레스, 이형의 헌터, 오리지널 캐릭터 등이 등장하는 신규 키아트를 공개했다. 함께 선보인 PV 영상에는 성진우가 이형의 헌터와 정체불명의 존재를 상대로 전투를 펼치는 장면이 담겼으며, 영상 말미에는 오는 9월 중 중대한 발표를 예고하는 메시지가 공개돼 관심을 모았다.

행사 현장에서는 용제 안타레스의 영어 성우도 처음 공개됐다. 해당 배역은 미국의 배우이자 성우 트로이 베이커가 맡았다. 트로이 베이커는 게임 더 라스트 오브 어스의 조엘 역을 비롯해 다수의 게임에 출연한 것으로 잘 알려져 있다.

트로이 베이커는 “지금까지 악역을 맡은 적이 거의 없었지만 이번 작품에서 용제 안타레스를 연기하게 됐다”며 “평소 이 작품을 정말 좋아했던 팬으로서 배역을 맡게 돼 매우 기쁘다”고 소감을 전했다.

이와 함께 원작 애니메이션에서 성진우의 영어 더빙을 맡은 성우 알렉스 리는 게임 스토리 장면을 직접 연기하는 라이브 더빙 퍼포먼스를 선보이며 현장 관람객들의 호응을 얻었다.

한편 나 혼자만 레벨업: 카르마는 모바일 플랫폼으로 개발 중인 로그라이트 액션 RPG다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]