BMW 코리아, 7월 온라인 한정 전기차 3종 출시

BMW 코리아가 7월 9일 오후 3시 BMW 샵 온라인을 통해 7월 온라인 한정 에디션 3종을 출시한다.

이번에 출시되는 모델은 BMW의 순수전기차에 전용 외장 색상과 디자인 요소, 편의 사양을 추가한 ‘BEV 패밀리 에디션’이다.

라인업은 ▲BMW iX1 eDrive20 M 스포츠 프로 BEV 패밀리 에디션 ▲BMW i4 eDrive40 그란 쿠페 M 스포츠 프로 BEV 패밀리 에디션 ▲BMW i5 eDrive40 M 스포츠 프로 BEV 패밀리 에디션 등 3종이다. 모든 모델은 BMW 샵 온라인에서만 판매된다.

◆BMW iX1 eDrive20 M 스포츠 프로 BEV 패밀리 에디션

BMW iX1 eDrive20 M 스포츠 프로 BEV 패밀리 에디션은 iX1에 전용 외장 색상과 M 스포츠 프로 패키지를 적용한 모델이다.

외장 색상은 BMW 인디비주얼 스톰 베이 메탈릭이다. 19인치 M 더블 스포크 휠과 빨간색 캘리퍼가 포함된 M 스포츠 브레이크, M 라이트 쉐도우라인, M 하이글로스 쉐도우라인 익스텐디드, M 리어 스포일러가 적용된다.

실내에는 코랄 레드와 블랙 색상의 베간자 시트, M 스포츠 시트, M 시트벨트가 탑재된다.

BMW 5세대 eDrive 전기모터를 장착해 최고출력 204마력, 최대토크 25.5kg·m를 발휘한다. 파노라마 글라스 루프와 하만 카돈 사운드 시스템, 헤드업 디스플레이도 기본으로 제공된다. 30대 한정 판매된다.

◆BMW i4 eDrive40 그란 쿠페 M 스포츠 프로 BEV 패밀리 에디션

BMW i4 eDrive40 그란 쿠페 M 스포츠 프로 BEV 패밀리 에디션은 i4 eDrive40 그란 쿠페에 전용 외장 색상과 내장 사양을 적용한 모델이다.

외장에는 BMW 인디비주얼 드라빗 그레이 메탈릭 색상이 적용된다. 실내에는 BMW 인디비주얼 익스텐디드 메리노 가죽 블랙 시트가 탑재된다.

후륜 전기모터는 최고출력 340마력, 최대토크 43.8kg·m를 발휘한다. 정지 상태에서 시속 100km까지 가속하는 데 걸리는 시간은 5.6초다.

주행 상황에 따라 감쇠력을 조절하는 어댑티브 M 서스펜션과 드라이빙 어시스턴트 프로페셔널, 파킹 어시스턴트 플러스가 기본 적용된다. 10대 한정 판매된다.

◆BMW i5 eDrive40 M 스포츠 프로 BEV 패밀리 에디션

BMW i5 eDrive40 M 스포츠 프로 BEV 패밀리 에디션은 i5 eDrive40에 전용 외장 색상과 주행 관련 사양을 추가한 모델이다.

외장에는 소피스토 그레이 메탈릭 색상이 적용된다. 일루미네이티드 블랙 키드니 그릴과 M 라이트 쉐도우라인, 블랙 하이글로스 M 리어 스포일러도 탑재된다.

빨간색 캘리퍼가 포함된 M 스포츠 브레이크와 인테그럴 액티브 스티어링이 포함된 어댑티브 서스펜션 프로페셔널이 적용된다.

실내에는 블랙 베간자 시트와 M 시트벨트가 탑재된다. 계기판에는 런치 컨트롤 애니메이션이 추가된다.

BMW 5세대 eDrive 전기모터는 최고출력 340마력, 최대토크 40.8kg·m를 발휘한다. 정지 상태에서 시속 100km까지 가속하는 데 6초가 걸린다. 20대 한정 판매.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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