데이식스 영케이, 27일 ‘영기스트’ 솔로 컴백

데이식스 영케이. 뉴시스 제공

밴드 데이식스의 멤버 영케이(영케이)가 솔로 컴백한다.

JYP엔터테인먼트는 7월 6일 0시 데이식스 공식 SNS 채널에 영케이의 새 솔로 앨범 발표 소식을 알리는 이미지를 게재했다. 이에 따르면 영케이는 오는 27일 오후 6시 정규 2집 '영기스트(YOUNGEST)'를 발표한다. 약 2년 10개월 만의 솔로 컴백이다.

공개된 티저 이미지는 여러 파편으로 나눠진 유리 조각 위 영케이의 이목구비가 곳곳에 담겨 있어 신보 콘셉트를 향한 호기심을 높였다. 한편에 자리한 YK라 써져 있는 열쇠는 보컬과 음악색으로 리스너들의 마음을 활짝 열 신곡에 대한 기대감을 자아낸다.

신보 '영기스트'는 2023년 9월 첫 정규 앨범 '레터스 위드 노트(Letters with notes)’ 이후 약 2년 10개월 만이자 솔로 뮤지션으로서 역량을 집약한 두 번째 정규 앨범으로 특별한 의미를 지닌다. 2015년 9월 DAY6로 데뷔해 보컬과 악기 연주를 포함해 꾸준히 작사, 작곡에 참여하며 '콩그레츄레이션(Congratulations)’, '예뻤어', '한 페이지가 될 수 있게' 등 숱한 명곡을 탄생시킨 그가 새 솔로 앨범으로 자신만의 음악 세계를 구현한다.

영케이는 믿고 듣는 싱어송라이터이자 베이시스트 그리고 만능 엔터테이너로서 다채로운 활약을 펼치고 있다.

지난 5일까지 사흘간 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 데뷔 10주년 기념 투어 '텐스 애니버서리 투어 < 더 데케이드 > 피날레 인 서울(DAY6 10th Anniversary Tour < The DECADE > FINALE in SEOUL)’을 성료했다.

인기리에 막을 내린 드라마 ‘멋진 신세계’의 OST ‘다시 돌아온 계절’로 사랑 받았으며 ENA '더 스카웃'과 tvN '놀라운 토요일' 등 각종 예능 활약하고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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