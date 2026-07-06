[북중미 모멘토] 노르웨이의 승리 공식은 홀란, 멀티골 앞세워 브라질 격파… 사상 첫 월드컵 8강

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엘링 홀란이 멀티골로 브라질을 격파하는 이변을 연출하며 노르웨이의 사상 첫 월드컵 8강행을 이끌었다.

홀란은 6일 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 16강전에서 2골을 터뜨리며 노르웨이의 2-1 승리에 결정적인 역할을 했다.

1998년 프랑스 대회 이후 28년 만에 본선 무대를 밟은 노르웨이는 사상 처음으로 월드컵 8강에 진출했다. 노르웨이는 개최국 멕시코와 잉글랜드전 승자와 4강 티켓을 놓고 격돌한다.

노르웨이의 승리 공식, 홀란이었다. 후반 35분 선제골로 포문을 열었다. 안드레아스 시엘데루프가 왼쪽에서 올린 크로스를 헤더로 마무리했다. 홀란은 불과 10분 뒤에는 페널티박스 왼쪽 끝에서 낮게 깔린 왼발 슈팅으로 추가골을 터뜨렸다. 멀티골에 성공한 홀란은 이번 대회 7호골로 리오넬 메시(아르헨티나), 킬리안 음바페(프랑스)와 함께 득점 공동 선두에 올랐다.

브라질은 후반 추가시간 상대 반칙으로 얻어낸 페널티킥을 네이마르가 성공했지만 동점골을 넣기엔 시간이 부족했다. 결국 경기는 노르웨이의 승리로 마침표를 찍었다.

우승 후보 브라질의 침몰이다. 브라질이 월드컵 16강에서 탈락한 건 1990년 이탈리아 대회 이후 36년 만이다. 비니시우스 주니오르, 마테우스 쿠냐 등을 앞세웠지만 노르웨이의 벽을 넘지 못했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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