日 맥주 수입량 ‘역대 최대’ 1년새 22% 늘어난 10만톤

편의점과 대형마트를 중심으로 일본 맥주 판매가 확대되면서 지난해 일본 맥주 수입량이 처음으로 10만톤을 넘어섰다. 2019년 일본 제품 불매운동 이후 급감했던 일본 맥주 수입이 5년여 만에 이전 수준을 뛰어넘은 셈이다.



5일 식품의약품안전처가 공개한 ‘2026년 수입식품 등 검사연보’에 따르면 지난해 일본 맥주 수입량은 10만322톤으로 전년보다 22% 증가했다. 일본 맥주 수입량이 연간 10만톤을 웃돈 것은 관련 통계로는 사상 처음이다.



일본 맥주 수입량은 2011년 1만2369톤에서 꾸준히 늘어 2018년 8만6566톤까지 증가했다. 그러나 2019년 한일관계 악화에 따른 일본 제품 불매운동이 확산하면서 5만860톤으로 줄었다. ‘노 재팬’ 여파가 이어진 2020년과 2021년에는 각각 1만톤에도 미치지 못했다.

수입량은 2022년부터 다시 회복세를 보였다. 2023년 7만1446톤, 2024년 8만2229톤으로 늘어난 데 이어 지난해에는 10만톤 선을 넘어섰다.



일본 맥주는 지난해 지역별 맥주 수입량에서도 유럽연합(EU)을 제치고 1위에 올랐다. 지난해 전체 맥주 수입량은 24만442톤이었으며, 이 가운데 일본 맥주 비중은 41.7%였다.



반면 유럽 맥주 수입량은 감소세를 이어갔다. EU 맥주 수입량은 2019년 20만톤에 육박했으나 2024년 8만4254톤으로 줄었고, 지난해에는 6만3161톤에 그쳤다.



일본 내 지역별로는 규슈 후쿠오카현에서 들어온 맥주가 가장 많았다. 지난해 후쿠오카현 맥주 수입량은 5만3596톤으로, 전체 일본 맥주 수입량의 절반을 넘었다. 규슈 오이타현에서 수입된 맥주는 1만8504톤, 혼슈 중부 아이치현 맥주는 1만1225톤으로 각각 1만톤을 넘었다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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