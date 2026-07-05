“소닉과 함께 호텔 즐겨요”

하얏트 리젠시 인천 파라다이스시티에 글로벌 게임 캐릭터 ‘소닉’의 세계관이 녹아들었다.



하얏트 리젠시 인천 파라다이스시티는 여름 시즌을 맞아 세가(SEGA)의 인기 캐릭터 소닉과 협업한 프로모션 ‘소닉 체크인 어드벤처’를 운영한다고 5일 밝혔다.

이번 프로모션은 소닉 더 헤지혹 35주년을 기념해 기획됐다. 하얏트 리젠시 인천은 소닉의 상징인 빠른 속도와 링, 주요 캐릭터를 호텔 공간과 객실, 식음 메뉴에 반영해 투숙객과 방문객이 함께 즐길 수 있는 체험형 콘텐츠를 구성했다.



프로모션은 오는 9월 6일까지 진행된다. 기간 중 호텔 1층 로비에는 소닉 대형 벌룬과 포토존이 설치된다. 방문객들은 로비 곳곳에서 소닉 캐릭터를 배경으로 사진을 촬영할 수 있다. 야외 공간에는 소닉 콘셉트 체험존도 운영돼 가족 단위 고객을 위한 즐길 거리를 더한다.



객실에서도 소닉 캐릭터를 만날 수 있다. 하얏트 리젠시 인천은 프로모션 기간 소닉 테마룸을 운영한다. 객실 내부에는 소닉을 비롯해 테일즈, 너클즈, 에이미 등 대표 캐릭터를 적용해 게임 속 장면을 연상시키는 분위기를 연출했다.



한정판 굿즈도 제공된다. 파라다이스시티 및 하얏트 리젠시 인천 패키지 이용 고객에게는 리유저블 콜드컵, 캐릭터 4종 키캡 키링, PVC 파우치 백, 퍼즐 마그넷 등이 증정된다. 굿즈는 소닉 전용 더스트백에 담아 제공된다.



호텔 식음업장에서도 소닉 테마 메뉴를 만날 수 있다. 소닉을 모티브로 한 빙수와 버거, 테일즈를 반영한 피자, 쁘띠 케이크 등 한정 메뉴를 선보여 투숙객뿐 아니라 호텔 방문객도 프로모션을 즐길 수 있도록 했다.

소닉 지식재산권(IP)을 활용해 새단장한 하얏트 리젠시 인천 객실 모습. 파라다이스 그룹 제공

호텔 측은 이번 협업을 세가 일본 법인의 홍보 채널과도 연계해 국내외 소닉 팬덤을 대상으로 마케팅 효과를 높인다는 계획이다.



하얏트 리젠시 인천 파라다이스시티 관계자는 “전 세계적으로 사랑받는 소닉 IP와의 협업을 통해 고객들이 호텔에서 색다른 모험과 즐거움을 경험할 수 있도록 준비했다”며 “앞으로도 다양한 콘텐츠와 차별화된 체험 요소를 통해 새로운 라이프스타일 경험을 제안하겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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