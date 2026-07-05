16kg 감량 한혜연, 44kg대 완벽 유지…주말 이태원 나들이 근황

한혜연이 탄탄해진 건강한 모습을 공개했다. 출처=한혜연 SNS

스타일리스트 한혜연이 탄탄한 건강미를 유지하고 있는 근황을 공개해 화제다.

지난 4일 한혜연은 자신의 SNS를 통해 “이태원 주말 마실”이라는 글과 함께 거울 앞에서 촬영한 사진을 게재했다. 사진 속 그는 편안한 운동복 차림으로 슬림한 실루엣을 드러냈다.

앞서 16kg 감량 소식을 전해 화제를 모았던 한혜연은 이후에도 꾸준한 운동과 식단 관리를 통해 요요 현상 없이 체중을 유지하고 있는 것으로 알려졌다. 최근에는 반려견과 함께 한강변을 달리는 일상을 공유하는 등 건강한 라이프스타일을 지속해서 보여주고 있다.

아울러 피부과 시술 과정을 솔직하게 공유하는 등 뷰티 케어에 있어서도 꾸준히 노력하는 모습으로 대중과 소통하고 있다.

한혜연의 근황을 접한 누리꾼들은 “자기관리의 정석이다”, “다이어트 자극을 받는다” 등 긍정적인 반응을 보였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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