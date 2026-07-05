‘공감세포’ 권소현, 첫 로코 도전 합격점

‘공감세포’ 권소현이 야망을 채워 돌아왔다.

권소현은 지난 4일 첫 방송된 토일드라마 '공감세포'에서 떠오르는 신예 배우 한이진 역으로 등장했다.

이날 신인상 후보로 영화제에 참석한 한이진(권소현)은 숙명의 라이벌 유지안(강민아)과 등장부터 불꽃 튀는 경쟁을 보였다. 한때 같은 걸그룹이었던 한이진과 유지안은 과거를 회상하며 서로 한마디도 지지 않는 모습을 보이는가 하면, 한이진의 신인상 수상부터 의상 등 사소한 것까지 둘의 본격적인 '혐관 케미'가 시작됐다. 또한 한이진은 자신의 상담 선생인 차은환(김명수)의 축하 메시지에 은근한 설렘을 드러내며 핑크빛 기류를 자아내 향후 전개에 궁금증을 높였다.

권소현은 단단한 눈빛과 안정적인 대사 톤으로 한이진을 자신만의 색깔로 표현했다. 자신을 자극하는 상대방에게 생동감 넘치는 표정 연기와 더불어 화려한 비주얼로 우아한 분위기까지 더하며 극을 한층 더 풍성하게 만들었다.

'공감세포'는 공감을 부정한 여자와 공감을 떠안은 남자가 ‘감정 전이’라는 초현실적인 사건을 통해 서로의 세계를 침범하며 감정을 다시 배워가는 과정을 그린 로맨틱 코미디다. 극 중 권소현은 아이돌 시절 같은 그룹이었던 유지안에게 밀려 빛을 보지 못했지만, 배우로 전향 후 출중한 연기력으로 라이징 스타가 된 한이진 역을 맡았다.

그동안 독립 영화계에서 두각을 드러낸 권소현의 복귀작이다. 그간 권소현은 KBS2 드라마 ‘너에게 가는 속도 493km’, tvN ‘살인자의 쇼핑목록’ 등에 출연했다. 영화 ‘그 겨울, 나는’, ‘딜리버리’, ‘맨홀’에 이어 ‘공감세포’로 첫 로코에 도전한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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