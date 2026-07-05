베이비몬스터, 올여름 청량하게 빛낸다

그룹 베이비몬스터가 ‘아이 라이크 잇(I LIKE IT)’ 뮤직비디오로 무더위를 이겨낸다.

소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 베이비몬스터의 미니3집 ‘춤(CHOOM)]’의 수록곡 ‘아이 라이크 잇’의 뮤직비디오가 오는 6일 0시 공개된다. 이 곡은 컨트리 스타일의 기타 리프 위 멤버들의 청아한 음색이 돋보이는 댄스 곡이다. 특유의 경쾌하고 시원한 사운드에 사랑이 시작되는 순간의 풋풋한 설렘을 그려낸 노랫말이 어우러진다.

뮤직비디오에서는 곡의 발랄한 무드가 고스란히 녹아들어 베이비몬스터만의 여름 감성을 만나볼 수 있다. 멤버들의 상큼한 스타일링과 과일 오브제, 비눗방울이 흩날리는 풍경이 담겨 싱그러운 계절감을 예고한 바 있다.

5일 공식 블로그를 통해 베일을 벗은 포스터 역시 청량한 분위기로 눈길을 사로잡았다. 푸르게 빛나는 바다 위 요트에 모여앉은 베이비몬스터는 저마다 하늘색과 화이트 톤의 원피스 착장으로 청순한 분위기를 낸다. 앞서 공개된 ‘춤’과 디지털 싱글 '슈가 허니 아이스티(SUGAR HONEY ICE TEA)'와는 또 다른 바이브의 퍼포먼스도 감상 포인트다.

‘아이 라이크 잇’은 지난달 말 열린 베이비몬스터의 두 번째 월드투어 ‘춤’의 서울 공연에서 최초로 공개된 바 있다. 베이비몬스터는 오는 8일과 9일에는 일본 투어의 시작점인 고베로 향한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]