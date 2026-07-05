아홉, 亞 투어서 ‘슈가 하이’ 최초 공개…컴백 분위기 예열

데뷔 첫 아시아 투어에 나선 그룹 아홉이 성황리에 공연을 전개하고 있다.

아홉은 '2026 아홉 1ST 투어 : 더 퍼스트 스파크(2026 AHOF 1ST TOUR : THE FIRST SPARK)'를 통해 글로벌 팬들과 만나고 있다. 지난 4일에는 쿠알라룸푸르 공연을 성황리에 끝내며 아시아 주요 4개 도시 순회를 마쳤다.

이번 공연에서 아홉은 '그곳에서 다시 만나기로 해'와 '피노키오는 거짓말을 싫어해' 등의 히트곡과 다양한 수록곡 무대를 선보였다. 뿐만 아니라 오는 8일 공개되는 미니 3집의 수록곡 '슈가 하이(Sugar High)'와 '아워 스토리(Our Story)' 무대를 최초 공개하기도 했다.

매 회차 멤버들이 보여주는 에너제틱한 퍼포먼스도 공연의 관전 포인트였다. 멤버들은 완성도 높은 다인원 퍼포먼스로 무대를 가득 채웠고, 객석을 가득 메운 팬들은 노래를 함께 따라 부르며 호흡했다.

'더 퍼스트 스파크’라는 타이틀처럼 아홉은 아시아 전역에 뜨거운 불꽃을 밝히며 글로벌 팬들과의 만남을 이어가고 있다. 오는 25일과 26일에는 필리핀에서 공연의 열기를 더욱 키울 예정이다.

투어의 반환점을 돈 아홉은 곧바로 국내 활동에 돌입한다. 오는 8일 세 번째 미니앨범 '런 투 유(RUN TO YOU)'를 발매한다. 성장의 시간을 지나 확신을 갖춘 아홉의 성숙한 면모를 담아낸 앨범으로 동명의 타이틀곡은 한 사람을 향한 마음을 직진의 에너지로 풀어낸다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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