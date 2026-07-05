코르티스, 韓 애플뮤직서 70일 연속 정상 ‘기염’

그룹 코르티스(CORTIS)가 한국 애플뮤직 일간 차트 70일 연속 1위를 차지하며 명실상부 대세 행보를 이어가고 있다.

코르티스의 미니 2집 타이틀곡 ‘REDRED’는 지난 4일 애플뮤직의 ‘오늘의 톱 100: 대한민국’에서 1위를 유지했다. 음원 발표 6일째인 지난 4월 26일 처음 정상에 오른 후 70일째 자리를 지키고 있다. 최근 5년 내 데뷔한 보이그룹 곡 가운데 최장 기록이며 올해 나온 한국 노래 중에서도 최장 기간이다. ‘오늘의 톱 100: 글로벌’에서는 5월 6일 18위로 최고 순위를 찍은 뒤 69일째 차트인 중이다. 올해 이 차트에 이름을 올린 보이그룹은 방탄소년단과 코르티스뿐이다.

‘REDRED’는 국내 음악방송 11관왕을 차지한 데 이어 대학 축제 무대와 2026 FIFA 북중미 월드컵 광화문광장 거리응원 등 다양한 현장에서 떼창을 일으켰다. 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서는 지난 6월 16일 자 1억 스트리밍을 돌파했다.

코르티스는 이달부터 9월까지 첫 투어 ‘2026 CORTIS TOUR <PUT YOUR PHONE DOWN>’에 나선다.오는 31일~8월 1일(현지시간)에는 미국 대형 음악 축제 ‘롤라팔루자 시카고’에 올해 유일한 K-팝 보이그룹으로 출격한다. 9월 20일 일본 치바에서 개최되는 ‘록 인 재팬 페스티벌 2026’, 10월 9일 ‘포뮬러 원(F1) 싱가포르 그랑프리 2026’ 메인 무대 라인업에도 출격하며 글로벌 인기를 만끽하고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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