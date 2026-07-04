김명수 앞 공황 빠진 강민아…‘공감세포’ 첫 만남 사연은

김명수와 강민아가 서로를 뒤흔들 운명적인 첫 만남으로 본격적인 관계의 시작을 알린다.

4일 라이프채널 새 드라마 ‘공감세포’ 측은 심리상담가 차은환(김명수)과 톱스타 유지안(강민아)이 처음 마주하는 순간을 담은 스틸을 공개했다.

공감세포는 공감 능력을 잃은 여자와 타인의 감정을 고스란히 느끼는 남자가 감정 전이라는 초현실적인 사건을 계기로 서로의 삶에 스며들며 진정한 감정을 배워가는 로맨틱 코미디다.

공개된 스틸에서는 업계에서 실력을 인정받는 심리상담가 차은환이 새로운 내담자로 찾아온 톱배우 유지안을 마주한 모습이 담겼다. 평소 침착함을 유지하던 차은환은 유지안을 보는 순간 복잡한 감정을 드러내며 의미심장한 분위기를 자아낸다.

반면 유지안은 연기력 향상을 위해 상담을 받으러 왔지만, 자신의 내면을 들여다보려는 차은환의 질문에는 쉽게 마음을 열지 못한다. 공감 능력 부족으로 연기력 논란에 시달려온 그는 과거에 대한 이야기가 나오자 경계심을 드러내며 거리를 둔다.

서로를 향한 낯선 긴장감이 흐르는 가운데 뜻밖의 사건도 벌어진다. 차은환이 자리를 비운 사이 유지안은 책상 위 가족사진을 들여다보다 트라우마를 자극하는 상황과 마주하고, 순식간에 공황 상태에 빠진다.

예상치 못한 상황에 차은환은 곧장 유지안에게 달려가 안정을 되찾도록 돕고, 두 사람 사이에는 이전과는 다른 묘한 분위기가 형성된다. 상담소에서 벌어진 돌발 상황이 두 사람의 관계에 어떤 변화를 가져올지 궁금증을 더한다.

제작진은 “첫 방송에서는 차은환과 유지안의 첫 만남과 함께 두 사람을 잇는 예상 밖의 인연이 공개된다”며 “각기 다른 상처와 비밀을 품은 두 인물이 어떤 과정을 거쳐 서로를 이해하게 될지 관심 있게 지켜봐 달라”고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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