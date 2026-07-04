기현, AI와 신곡 맞히기 도전…'보더라인' 수록곡 매력 선공개

몬스타엑스 공식 유튜브 캡처

몬스타엑스(MONSTA X) 기현이 AI를 활용한 이색 콘텐츠를 통해 신보 수록곡 일부를 미리 소개하며 컴백 열기를 끌어올렸다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 3일 몬스타엑스 공식 유튜브 채널에 ‘신곡 없냐 신곡!!! 소개시켜줘야쥬’라는 제목의 영상을 공개했다.

영상은 AI가 각 수록곡의 가사를 바탕으로 생성한 이미지를 보고 기현이 해당 곡을 맞힌 뒤 일부를 미리 들어보는 방식으로 진행됐다. 기존 하이라이트 메들리와는 다른 콘셉트의 티징 콘텐츠로 팬들의 관심을 모았다.

첫 번째 문제에서 기현은 창밖을 바라보는 그림을 보자마자 “레잇 나잇 드라이브(Late Night Drive)다”라며 자신감을 보였지만 실제 정답은 레이지 데이(Lazy Day)였다. 이어 또 다른 이미지를 보고도 “레잇 나잇 드라이브가 맞다”고 외쳤지만 이번에는 스틸린(Stealin’ Air)가 정답으로 공개돼 웃음을 자아냈다.

연이은 오답에 기현은 “이건 AI가 이상한 거다. 역시 아직 인간이 월등하다”며 재치 있게 반응했고, 이후 감을 되찾으며 차례로 정답을 맞히기 시작했다.

결국 기현은 하울링(Howling), 타이틀곡 쏘 굿(So Good), 도미노(Domino), 레잇 나잇 드라이브 등 총 네 곡을 맞히는 데 성공했고, 보상으로 각 곡의 일부를 청음했다. 그는 음악을 들으며 표정과 몸짓으로 분위기를 표현하는가 하면, 일부 가사를 직접 흥얼거리며 곡에 대한 힌트를 전했다.

특히 타이틀곡 쏘 굿에 대해서는 “시원한 느낌은 있는데 청량하다고만 표현하기는 어렵다”고 소개했다. 이어 브릿지 구간이 펼쳐지는 부분에서는 기타를 연주하는 시늉까지 곁들이며 “이 정도면 거의 다 알려드린 것”이라고 말해 궁금증을 높였다.

도미노에 대해서는 강렬한 보컬과 긴 러닝타임을 강점으로 꼽았다. 그는 “요즘은 2분대 노래가 많아지면서 누가 K-팝에서 브릿지를 없앴냐는 이야기도 있는데 이 곡은 다 있다”며 자신감을 드러냈다.

기현이 이번 앨범에서 가장 애정을 쏟은 수록곡으로 꼽은 레잇 나잇 드라이브도 소개됐다. 그는 “처음 도전하는 장르인데도 유난히 애착이 간다”며 “미끌미끌한 질감 같은 분위기가 정말 좋다”고 설명했다.

영상 말미 기현은 “앨범이 발매된 뒤 제가 어떤 파트에서 이런 표현을 했는지 찾아보시면 더 재미있게 감상하실 수 있을 것”이라며 팬들에게 감상 포인트를 전했다.

한편 기현의 미니 2집 보더라인(BORDERLINE)은 오는 7일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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