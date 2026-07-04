‘말자쇼’ 측 “근거 없는 비방 삼가달라”…일반인 출연자 악플 피해

‘말자쇼’ 제작진이 일반인 출연자를 향한 무분별한 악성 댓글과 비방이 이어지자 공식 입장을 내고 자제를 당부했다. 제작진은 확인되지 않은 추측성 비난이 출연자들에게 큰 상처를 줄 수 있다며 악의적인 게시물에 대해서는 삭제 조치를 취하겠다고 밝혔다.

KBS 2TV 말자쇼 제작진은 지난 3일 공식 SNS를 통해 “최근 일반인 출연자들을 향한 근거 없는 비방과 악성 댓글로 마음의 상처를 받는 분들이 있다”고 전했다.

이어 “말자쇼는 저마다의 고민과 사연을 용기 있게 나누는 프로그램”이라며 “방송 이후에도 일반인 출연자들이 불필요한 상처를 받지 않도록 확인되지 않은 이야기나 개인을 향한 비난은 자제해 달라”고 요청했다.

제작진은 악성 댓글에 대한 대응 방침도 분명히 했다. “앞으로 근거 없는 비방이나 악의적인 댓글은 별도의 사전 안내 없이 삭제될 수 있음을 알려드린다”고 강조했다.

한편 말자쇼는 코미디언 김영희가 말자 할매로 분해 다양한 출연자들의 고민과 사연을 듣고 공감과 위로를 전하는 토크 예능 프로그램이다. 일반인들이 직접 자신의 이야기를 공개하는 형식으로 꾸준한 관심을 받고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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