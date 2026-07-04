배우 한그루, 하루 만에 -4kg 감량 인증…“어제 50kg였는데 지금은 46kg”

한그루가 하루 만에 4kg을 감량했다. 출처=한그루 SNS

배우 한그루가 하루 만에 4kg이 감량된 체중계를 인증하며 누리꾼들의 이목을 집중시켰다.

지난 3일 한그루는 자신의 SNS를 통해 “내 몸무게는 하루에 평균 3~4kg씩 왔다 갔다 한다”는 글과 함께 46.6kg이 찍힌 체중계 사진을 게재했다. 이어 “어제까지 50kg였는데 하루 절식했더니 오늘 아침엔 46kg대”라며 자신도 이 같은 급격한 체중 변화가 신기하다는 소감을 덧붙였다.

앞서 한그루는 자신의 유튜브 채널 ‘그루니까말이야’를 통해 “3년 전 41kg이었던 체중이 단기간에 늘어 현재 49~50kg이 됐다”고 근황을 밝힌 바 있다. 다만 그는 극단적인 감량보다는 지속 가능한 관리의 중요성을 거듭 강조해 왔다.

한그루는 “이제는 규칙적으로 꾸준히 할 수 있는 관리를 지향하게 됐다”며 “지금은 살을 빼면 얼굴부터 빠져서 광대와 볼만 쏙 들어간다. 실생활에서 매일 지킬 수 있는 습관들을 찾아 실천 중”이라고 전했다.

그가 밝힌 다이어트 비법은 일상적이고 심플한 식단과 꾸준한 운동이다. 한그루는 요거트에 올리브 오일과 소금, 후추를 곁들여 먹거나, 그린 케일 파우더를 아몬드 음료에 섞어 알룰로스로 단맛을 낸 ‘대체 말차라떼’ 등의 식단을 공유했다.

특히 그는 “운동을 하지 않고는 절대 살이 빠지지 않는다”며 땀 흘리는 노력의 중요성을 재차 강조했다. 끝으로 팬들을 향해 규칙적인 생활 습관으로 건강하게 여름을 보내길 바란다는 응원의 메시지를 덧붙였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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