김정현 “산들은 꼭 이긴다”…‘불후’ 첫 출연 선전포고

KBS2 불후의 명곡 예고 스틸컷.

배우 김정현이 데뷔 후 처음으로 노래 무대에 오른다. 연기자로 활약해온 그가 ‘불후의 명곡’을 통해 숨겨둔 가창력을 공개하는 가운데, 산들과의 유쾌한 신경전까지 예고하며 기대를 모으고 있다.

4일 방송되는 KBS2 ‘불후의 명곡-우리가 노래하는 그날’ 특집에는 고(故) 김광석의 명곡을 바탕으로 한 뮤지컬 ‘그날들’의 주역인 최진혁, 김정현, 산들, 박규원, 이지수가 출연해 무대를 꾸민다.

이날 가장 눈길을 끄는 인물은 첫 출연에 나서는 김정현이다. 드라마 질투의 화신, 사랑의 불시착, 철인왕후 등에서 활약한 그는 이번 방송을 통해 처음으로 정식 노래 무대에 선다.

예고에 따르면 김정현은 “정식 무대에서 노래를 부르는 건 완전히 처음”이라며 긴장된 마음을 드러낸다. 이에 함께 출연한 산들은 “정현이 형이 겸손하게 말하는 것”이라며 “노래를 정말 잘한다”고 치켜세워 기대감을 높인다.

이어 두 사람은 유쾌한 라이벌 구도를 형성한다. 불후의 명곡 우승 경험이 많은 산들이 “우승 트로피가 몇 개인지도 모르겠다”고 너스레를 떨자, 김정현은 “불후가 처음이라서 산들이를 염탐하려고 찾아갔는데 아무것도 안 알려주더라”고 폭로해 웃음을 자아낸다.

그는 “오늘은 꼭 산들이를 이기겠다”며 “산들이가 삐끗하면 배우 인생에서 가장 밝게 웃어줄 것”이라고 각오를 밝혀 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.

김정현은 이날 정준일의 ‘고백’을 선곡해 특유의 감성과 호소력 짙은 목소리로 무대를 꾸민다.

이를 본 신동엽은 “상상 이상의 노래 실력”이라고 감탄하고, 이찬원은 “곡 연구를 정말 많이 한 것 같다. 정준일과 똑같다”고 극찬한다. 김준현 역시 “정준일 특유의 병약미까지 닮았다. 내가 여자라면 뒤에서 안아주고 싶을 정도”라며 유쾌한 감상을 전한다.

산들도 “노래 잘한다고 하지 않았느냐”며 “정현이 형은 사람을 궁금하게 만드는 매력이 있는 배우”라고 응원하며 훈훈한 분위기를 더했다는 전언이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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