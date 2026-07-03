19점 차 못 지킨 마줄스호 3연패 수렁… 대만에 연장 80-82 역전패

사진=대한민국농구협회 제공

19점 차까지 벌렸던 승부가 연장 끝에 뒤집혔다. 한국 남자농구 대표팀이 다 잡았던 대만전을 내주며 월드컵 예선 2라운드 진출을 장담할 수 없는 처지가 됐다.

니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국은 3일 경기도 고양 소노 아레나서 열린 2027 국제농구연맹(FIBA) 농구 월드컵 아시아 예선 1라운드 B조 5차전에서 대만에 연장 접전 끝 80-82로 졌다.

이로써 예선 성적이 2승3패가 된 한국은 오는 6일 오후 7시30분 같은 장소서 일본과 최종 6차전을 치른다. 각 조 상위 3개국이 2라운드에 오르는 가운데 마줄스 감독은 부임 후 3경기를 모두 패했다.

여준석(시애틀대)이 15점 6리바운드로 팀 내 최다 득점을 올렸다. 이정현(소노)은 13점 4어시스트, 이우석(상무)은 12점 6리바운드 6어시스트를 기록했고 장재석(KCC)은 11점 10리바운드로 더블더블을 작성했다.

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출발은 순조로웠다. 여준석이 골밑을 공략하고 최준용(KCC)과 이정현이 외곽에서 힘을 보탰다. 유기상(LG)과 변준형(정관장)의 3점슛까지 터진 한국은 1쿼터를 25-17로 마쳤다.

2쿼터에도 장재석의 골밑 득점과 이우석의 외곽포를 앞세워 흐름을 놓치지 않았다. 대만의 추격에는 최준용과 이정현의 득점으로 맞섰고, 장재석이 종료 직전 공격 리바운드에 이은 슛을 성공해 41-30으로 전반을 끝냈다.

격차는 3쿼터에 더 벌어졌다. 유기상이 내외곽에서 7점을 몰아쳤고 여준석과 장재석도 꾸준히 림을 공략했다. 에디 다니엘(SK)은 속공 득점으로 활력을 더했다. 한국은 종료 2분29초 전 63-44, 19점 차까지 달아난 뒤 65-49로 마지막 쿼터를 맞았다.

그러나 4쿼터 들어 경기 양상이 완전히 바뀌었다. 한국의 공격이 정체된 사이 대만은 첸잉춘의 연속 7득점과 모하메드 알 바시르 가디아가의 속공으로 67-61까지 따라붙었다.

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대만은 브랜든 길벡의 골밑 득점을 앞세워 종료 1분27초 전 70-69로 처음 앞섰다. 이우석이 돌파에 이은 3점 플레이를 완성해 다시 리드를 가져왔고, 72-72에서는 이정현이 종료 20초 전 3점슛을 꽂았다.

그대로 승리가 손에 잡히는 듯했다. 하지만 대만의 마지막 공격에서 린팅첸이 종료 8초 전 동점 3점포를 터뜨렸다. 한국은 유기상의 슛이 빗나가면서 75-75로 연장에 들어갔다.

연장서도 승부는 팽팽했다. 한국은 종료 1분30초 전 이정현의 자유투 2개로 80-79를 만들었지만, 이후 마젠하오의 역전 레이업으로 이어졌다. 길벡은 종료 20초 전 자유투 1개를 보태 격차를 2점으로 벌렸다.

마지막 기회도 살리지 못했다. 종료 4초 전 이정현의 돌파가 길벡의 블록슛에 막혔고, 장재석이 공격 리바운드를 잡아 던진 3점슛마저 림을 외면하며 패배를 떠안게 됐다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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