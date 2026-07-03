자담치킨, 7월 다양한 주문 채널 할인 이벤트…자사앱부터 배달앱까지 혜택 마련

사진 =자담치킨

자담치킨이 7월 한 달간 자사 주문앱과 주요 배달 플랫폼을 통해 다양한 할인 프로모션을 운영하며 여름철 고객 혜택 강화에 나선다고 3일 밝혔다.

이번 프로모션은 최근 리뉴얼한 자사 주문앱을 중심으로 배달의민족, 쿠팡이츠, 요기요, 공공배달앱, 카카오 선물하기 등 여러 채널에서 동시에 진행된다. 소비자는 이용하는 플랫폼에 따라 다양한 할인 혜택을 선택할 수 있다.

자사앱에서는 첫 주문 고객과 생일 고객을 대상으로 각각 5000원 할인 혜택을 제공하며 누구나 참여 가능한 100% 당첨 랜덤 쿠폰 이벤트도 함께 운영된다. 포인트 적립과 각종 회원 혜택도 그대로 유지돼 꾸준한 이용 고객의 만족도를 높였다.

사진 =자담치킨

배달의민족에서는 7월 한 달간 KT 멤버십 고객을 대상으로 선착순 7,000원 할인 쿠폰을 지급한다. 이어 '먹을복페스타', '배짱할인' 등 기간별 할인 행사를 통해 최대 6,000원까지 할인받을 수 있다.

복날 시즌을 맞아 당근포장 주문 고객 대상 할인도 마련됐다. 행사 기간 동안 선착순 고객에게 6,000원 할인 혜택을 제공하며, 카카오 선물하기에서는 인기 메뉴 교환권 할인과 카카오페이 추가 할인 이벤트를 함께 진행한다.

이 밖에도 쿠팡이츠와 요기요에서는 최대 6,000원 할인 쿠폰을 운영하고, 땡겨요·배달특급·먹깨비·대구로 등 공공배달앱에서도 할인 프로모션을 진행한다. 특히 땡겨요에서는 KBO 세트메뉴 주문 고객을 위한 추가 할인도 준비됐다.

자담치킨은 주문 채널별 특성에 맞춘 프로모션을 통해 소비자 선택의 폭을 넓히고 가맹점의 주문 활성화에도 긍정적인 효과를 기대하고 있다.

자담치킨 관계자는 "여름철 외식 수요가 증가하는 시기에 고객들이 다양한 플랫폼에서 합리적인 가격으로 자담치킨을 이용할 수 있도록 준비했다"며 "앞으로도 고객 혜택을 강화하는 다양한 마케팅을 이어갈 예정"이라고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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