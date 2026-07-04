7연속 밀리언 셀러…에이티즈의 금빛 질주

그룹 에이티즈가 통산 7번째 밀리언 셀러를 달성했다.

에이티즈는 지난달 26일 발매된 미니 14집 '골든 아워 : 파트 5(GOLDEN HOUR : Part.5)'로 초동 판매량(앨범 발매 후 일주일간의 판매량) 188만 장을 넘어섰다. 이는 에이티즈 팀 자체 최고 기록이자 통산 일곱 번째 밀리언셀러의 기록이다.

미니 14집은 본능과 감각이 앞서는 순간을 유쾌하게 만끽하는 에이티즈의 모습을 담아낸 앨범이다. 타이틀곡 '배드(BAD)'를 포함해 '마마시타(MAMACITA)', '톡신(TOXIN)', '폴린(Fallin')', '바디(Body)'까지, 수록곡 전곡이 리스너들의 고른 사랑을 받고 있다.

타이틀곡 '배드'는 브라질리언 펑크 트랙으로, 중독적인 코러스와 그루브 넘치는 비트가 어우러진 곡이다. 뮤직비디오에는 할리우드 배우 체이스 인피니티가 깜짝 등장했다. 공개 이후 가파른 상승세로 조회 수 1000만 뷰를 돌파하며 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 1위를 차지했다.

신보는 한터차트 음반 차트, 써클차트 리테일 앨범 차트, 벅스 앨범 차트의 실시간 및 일간 차트 1위를 모두 석권했으며, 31개국 아이튠즈 톱 앨범 차트에서도 정상을 차지했다. 타이틀곡 '배드'는 벅스 실시간 및 일간 차트, 아이튠즈 톱 송 차트 8개국 1위는 물론, 월드와이드 아이튠즈 송 차트와 유러피안 아이튠즈 송 차트 등 각종 글로벌 차트에 진입하며 글로벌 흥행의 청신호를 밝혔다.

지난달 말부터 순차적으로 ‘배드’ 리믹스 음원도 선보이고 있다. 지난달 29일 발매된 리믹스 앨범에는 올라운더(Ollounder) 버전과 리즈(LEEZ) 버전이 수록됐다. 올라운더 버전은 원곡의 비트에 부드럽고 감각적인 건반 사운드를 더해 새로운 매력을 보여줬고, 리즈는 강렬한 베이스 하우스와 메탈릭한 사운드를 강조하며 입체적인 전개로 강한 몰입감을 선사했다.

이 외에도 '배드'가 배속 편곡된 스피드 업(Speed Up) 버전, 스피드 다운(Speed Down) 버전까지 수록돼 곡의 색다른 무드와 에너지를 담아내며 리스너들에게 더욱 다채로운 감상 경험을 제공하고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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