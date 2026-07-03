[SW이슈] ‘소재 파악’이 핵심…장윤정 母, 투자 사기 의혹 수사 어디로

트로트 가수 장윤정이 14일 오후 경북 김천스포츠타운 보조경기장에서 열린 '2022 김천시민체육대회' 개막 축하 공연에서 자신의 히트곡 '목포행 완행열차'를 열창하고 있다. 뉴시스 제공

가수 장윤정의 모친 육 모 씨가 투자 사기 혐의로 수사선상에 오른 가운데 행방이 묘연해졌다는 주장이 나왔다. 이에 사망 가능성까지 거론됐지만, 일각에선 “최근까지도 금전 요구가 있었다”는 상반된 목소리도 나온다.

3일 더팩트 보도에 따르면 육 씨는 지난 6월 중순 취재기자에게 자살을 암시하는 듯한 절망적인 심경의 마지막 메시지를 보낸 후 연락이 완전히 두절됐다. 실제로 휴대전화와 카드 결제 등 일상적인 흔적이 전혀 나타나지 않아 일각에서는 극단적 선택에 따른 사망 가능성까지 제기되는 상황이다.

최근 다수 매체의 보도를 종합하면, 육 씨는 현재 연락이 두절된 상태다. 3일 더팩트는 육 씨가 지난달 중순경 자살을 암시하는 듯한 심경의 메시지를 보낸 후 연락이 완전히 두절됐다고 보도했다. 휴대전화와 카드 결제 등 일상적인 흔적이 나타나지 않아 행방에 대한 의문이 커지는 상황. 생활 반응 부재로 사망 가능성까지 제기되는 상황이다.

육 씨는 피해자들에게 딸 장윤정과의 관계를 앞세우거나 예능 프로그램 투자를 명목으로 내세워 투자금을 받아낸 의혹을 받고 있다. 경찰은 육 씨의 소재를 확인하지 못하면서 수사를 중지한 것으로 알려졌다.

스포츠경향은 업계 관계자의 말을 빌려 육 씨가 불과 3주 전까지도 지인들에게 연락해 금전을 요구했다고 보도했다. 허위 서류를 만들어 말기 암 환자라고 호소하며 돈을 요구했고, 과거에도 자살을 암시하며 주변을 압박한 전례가 있다는 설명이다. 경찰의 추적을 피하기 위해 타인 명의의 카드로 생활해왔을 가능성도 제기됐다.

육 씨에 대한 지인들이 제보가 사실이라면 생활 반응만 보고 사망 가능성을 논할 수는 없다. 조력자들의 신용 수단으로 생활이 가능하기 때문이다. 그렇다면 통상적인 생활 반응이 잡히지 않을 가능성이 크다.

JTBC '사건반장' 방송화면 캡처.

최근 한 방송에서 육 씨가 장윤정이 출연한 방송에 투자하면 돈을 벌게 해주겠다고 주장하며 피해자를 양산했다는 주장이 나왔다. 수천만원을 투자금 명목으로 받았고, 두 대의 휴대폰을 이용해 장윤정과의 가짜 대화를 꾸며 상대를 속였다. 박나래, 노홍철 등 장윤정의 지인들을 언급하며 의심을 피하기도 했다.

십수년간 장윤정을 괴롭히고 있는 친모 육 씨의 사기 행각이다. 2013년 결혼을 앞두고 친모와 불화설에 휩싸인 장윤정은 10년간 번 돈을 모친이 모두 탕진했고 오히려 10억 빚이 생겼다고 털어놨다. 이후 친모는 장윤정이 번 돈에 대한 소유권을 주장하는 소송을 벌여 대중을 분노하게 했다.

사안의 핵심은 육 씨의 소재 파악과 투자 사기 의혹에 대한 수사 진행 여부다. 그러나 연을 끊고 지내온 친모 탓에 애꿎은 장윤정만 또 한 번 피해를 보게 됐다.

장윤정 측은 추가 피해자 발생을 우려하며 “지난 수십 년간 모친과 단 한 번도 직접 연락을 나눈 적이 없다”며 육 씨의 투자 유치와 관련한 내용은 모두 사실무근이라고 밝혔다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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