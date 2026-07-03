개소세 부담 커진 7월…지프·푸조, SUV 수요 정조준

자동차 개별소비세 인하 조치가 종료되면서 신차 구매를 고민하던 소비자들의 부담이 커졌다. 세율 환원으로 차량 가격 체감이 높아진 가운데, 여름 휴가철을 앞두고 SUV나 패밀리카를 알아보던 소비자들의 계산도 복잡해졌다.

3일 스텔란티스코리아에 따르면 7월 한정으로 지프와 푸조 주요 모델 특별 프로모션을 실시한다. 브랜드 자체 개별소비세 지원과 현금 할인, 주유 쿠폰, 연장 보증 등을 통해 실구매 부담을 낮추겠다는 전략이다.

이번 프로모션은 특히 30대 남성 직장인과 40대 가족 고객에게 현실적인 선택지를 제시한다. 30대 남성은 평일 출퇴근과 주말 레저를 함께 소화할 수 있는 차를 원한다. 40대 자녀 둘을 둔 남성 가장은 넉넉한 공간, 장거리 승차감, 가족 이동 편의성, 유지 부담을 함께 따진다.

지프 랭글러는 브랜드 정체성이 가장 뚜렷한 모델이다. 정통 오프로더 성격을 유지하면서 강한 디자인과 오프로드 주행 성능을 갖췄다. 평일에는 출퇴근용으로 사용하고, 주말에는 캠핑, 차박, 낚시, 해안도로 주행 등 레저 활동을 즐기는 이에게 어울린다.

이번 프로모션을 통해 랭글러 구매 고객은 트림에 따라 100만원 안팎의 자체 개별소비세 지원 혜택을 받을 수 있다. 구매 가격은 7000만원 중반대부터 8000만원 후반대 수준이다. 가격 부담은 있지만, 브랜드 감성과 라이프스타일 표현을 중시하는 소비자라면 검토할 만하다.

글래디에이터는 픽업트럭 구조를 기반으로 한 레저형 모델이다. 캠핑 장비, 자전거, 낚시 장비 등 부피가 큰 짐을 싣는 데 유리하다. 구매 고객은 200만원대 현금 지원과 전동 사이드스텝을 함께 받거나, 현금 지원 폭을 키운 선택형 혜택을 고를 수 있다.

가족 고객에게는 그랜드 체로키 L이 지프 라인업의 핵심 선택지다. 프리미엄 플래그십 SUV로 넉넉한 실내공간과 장거리 주행에 적합한 승차감을 앞세운다. 자녀 둘을 둔 가족이라면 카시트, 유모차, 여행 가방, 캠핑용품 등을 실을 공간과 탑승 편의성이 중요하다.

그랜드 체로키 L은 자체 개별소비세 지원과 기존 구매 혜택을 더해 최대 400만원대 혜택을 제공한다. 구매 가능 가격은 9000만원 후반대 수준이다. 수입 대형 SUV를 가족용 차량으로 고려하던 소비자라면 실구매 조건을 따져볼 만하다.

푸조는 효율성, 디자인, 도심 활용성을 앞세운다. 스마트 하이브리드 라인업은 출퇴근과 주말 이동을 함께 고려하는 소비자에게 현실적인 대안이다. 특히 수입차를 원하지만 유지비와 연료비 부담을 의식하는 30대 남성 직장인에게 적합하다.

408 스마트 하이브리드는 세단과 SUV의 중간 성격을 가진 크로스오버 모델이다. 개성 있는 디자인과 실용적인 공간 구성이 강점이며, 자체 개소세 지원과 200만원대 현금 지원이 제공된다. 알뤼르 트림은 4000만원 초반대, GT 트림은 4000만원 중반대에 구매할 수 있다.

308 스마트 하이브리드는 실속형 선택지다. 차체 크기가 과하지 않아 도심 주행과 주차 부담이 적고, 하이브리드 시스템을 통해 효율성도 기대할 수 있다. 이번 혜택 적용 시 3000만원 후반대부터 4000만원 중반대 수준에서 구매 가능하다.

가족형 SUV 수요는 푸조 3008과 5008 스마트 하이브리드가 맡는다. 3008은 디자인 경쟁력이 강점이며, 기존 패밀리 SUV와 다른 감각적인 이미지를 원하는 소비자에게 적합하다. 혜택 적용 시 4000만원 초중반대 수준에서 구매 가능하다.

5008 스마트 하이브리드는 7인승 SUV라는 점에서 가족형 차량 역할이 더 명확하다. 자녀 둘을 둔 가장이라면 평소에는 5인승 SUV처럼 쓰다가 부모님이나 지인을 함께 태워야 할 때 3열 좌석의 필요성을 체감할 수 있다. 구매 가격은 5000만원 중반대 수준이며, 연장 보증 프로그램과 주유 상품권도 제공된다.

소비자 입장에서 이번 프로모션의 의미는 단순 할인보다 선택 기준을 나눠볼 수 있다는 데 있다. 개성과 레저 감성을 중시하는 30대 남성에게는 지프 랭글러나 글래디에이터가 어울린다. 출퇴근, 도심 주행, 유지비를 함께 고려한다면 푸조 308과 408 스마트 하이브리드가 현실적이다.

또한 가족 구성원과 사용 목적을 먼저 따져야 한다. 넓은 공간과 프리미엄 SUV 감성을 원한다면 지프 그랜드 체로키 L, 합리적인 가족형 SUV를 원한다면 푸조 3008, 7인승 공간이 필요하다면 푸조 5008이 후보가 될 수 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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