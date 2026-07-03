박지성-최휘영 공동위원장… ‘케이-축구 혁신위’ 6일 출범

박지성 FIFA 분과위원회 위원. 사진=뉴시스.

2026 북중미 월드컵을 계기로 불거진 한국 축구의 구조적 문제를 점검하고 중장기 발전 방향을 모색할 민관 협의체가 출범한다.

문화체육관광부는 3일 “케이-축구 혁신위원회 출범식이 오는 6일 서울 올림픽파크텔에서 열린다”고 밝혔다.

혁신위는 최휘영 문체부 장관과 박지성 국제축구연맹(FIFA) 분과위원회 위원이 공동위원장을 맡는 한시적 기구다. 이번 월드컵을 전후로 제기된 변화 요구를 바탕으로 한국 축구의 경쟁력을 끌어올릴 핵심 과제를 논의한다.

주요 의제는 축구 행정과 의사결정 구조를 포함한 거버넌스 개편, 유소년 선수 육성 체계 개선, 첨단 기술을 활용한 시스템 구축 등이다. 문체부는 최근 축구계 관계자와 전문가들의 의견을 수렴해 혁신위 구성과 논의 방향을 마련했다.

최휘영 문화체육관광부 장관. 사진=뉴시

위원으로는 유승민 대한체육회장과 김승희 대한축구협회 전무이사, 조연상 한국프로축구연맹 사무총장이 참여한다. 이영표, 박주호 해설위원을 비롯해 유영근 법무법인 우승 대표변호사, 김대희 국립부경대 교수도 힘을 보탠다.

문체부 체육국장이 간사를 맡고, 김대현 문체부 제2차관을 단장으로 하는 지원단이 혁신위 운영과 과제 이행을 뒷받침할 예정이다.

박지성 공동위원장은 “현장에서 제기돼 온 다양한 고민을 담아 한국 축구가 나아갈 방향을 함께 설계하겠다”며 “지속 가능한 성장을 위한 미래상을 만들어가겠다”고 말했다.

최휘영 공동위원장 역시 “신뢰받는 축구인들을 중심으로 비전을 세우고, 논의된 과제가 현장에서 실질적으로 실행될 수 있도록 지원하겠다”고 목소리를 높였다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]