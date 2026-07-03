LG전자 베스트샵 광산본점, 광주·전남 통합특별시 출범 기념 특별 프로모션 운영

사진 =LG전자 베스트샵

LG전자 베스트샵 광산본점이 광주·전남 통합특별시 출범을 기념해 지역 고객을 대상으로 특별 프로모션을 진행한다고 3일 밝혔다.

업체에 따르면 이번 프로모션은 고객 감사의 의미를 담아 마련된 행사로 전 제품 할인 혜택과 함께 다양한 구매 지원 프로그램을 운영하는 것이 특징이다. TV와 냉장고, 세탁기, 건조기, 에어컨 등 주요 생활가전은 물론 혼수, 입주, 이사 가전을 준비하는 고객과 기존 가전제품 교체를 계획하는 고객까지 폭넓은 상담 서비스를 제공한다.

특히 광산본점은 광주·전남 구독 1등을 기념해 가전 구독 이용 고객을 위한 추가 혜택도 함께 준비했다. 최근 초기 구매 비용을 줄이면서 최신 가전을 이용할 수 있는 구독 서비스가 주목받고 있는 만큼, 고객별 생활환경과 예산에 맞는 맞춤형 구독 플랜을 제안하고 다양한 혜택을 안내할 계획이다.

가전 구독은 냉장고와 세탁기, 건조기, 정수기 등 다양한 제품군에서 선택할 수 있으며, 관리 서비스와 결합 혜택까지 함께 받을 수 있어 신혼부부와 1인 가구, 소상공인 등 다양한 소비자들의 관심이 이어지고 있다. 행사 기간에는 제품별 특징과 구독 혜택을 한자리에서 비교할 수 있도록 전문 상담도 강화한다.

아울러 행사 기간에는 제품별 특별 할인과 구매 금액대별 혜택, 다품목 구매 혜택 등 다양한 프로모션도 함께 운영된다. 제품과 구매 조건에 따라 적용되는 혜택은 달라질 수 있으며, 자세한 내용은 매장 방문 상담을 통해 확인할 수 있다.

LG전자 베스트샵 광산본점 관계자는 "광주·전남 통합특별시 출범을 맞아 지역 고객들의 성원에 보답하고자 다양한 혜택을 담은 특별 프로모션을 마련했다"고 말했다.

이어 "이번 프로모션은 계절 가전부터 주방·생활가전까지 폭넓은 제품군을 대상으로 진행돼 다양한 고객들의 구매 수요를 충족할 수 있도록 준비했다”라며 “이번 행사에 많은 관심을 부탁드린다"고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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