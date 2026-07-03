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최휘영·박지성 공동위원장, 'K-축구 혁신위원회' 6일 출범

입력 : 2026-07-03 15:31:42 수정 : 2026-07-03 15:41:14

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문화체육관광부(장관 최휘영 이하 문체부)는 6일 서울 올림픽파크텔에서 'K(케이)-축구 혁신위원회(이하 혁신위)'를 출범한다고 3일 밝혔다.

 

이번 혁신위는 최휘영 장관과 박지성 국제축구연맹(FIFA) 분과위원회 위원이 공동위원장으로 나선다.

최휘영 문체부 장관과 박지성. 최휘영 문체부 장관 소셜미디어 캡처
최휘영 문체부 장관과 박지성. 최휘영 문체부 장관 소셜미디어 캡처

또 이영표 해설위원, 박주호 해설위원 등 축구인과 유승민 대한체육회 회장, 김승희 대한축구협회 전무이사, 조연상 프로축구연맹 사무총장, 유영근 변호사, 김대희 교수 등, 체육계 관계자 및 전문가들이 참여한다.

 

최휘영 문체부 장관은 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 "위기에 처한 대한민국 축구를 다시 일으켜 세우기 위해 박지성, 이영표, 박주호 위원과 함께 K-축구 혁신위원회를 구성하기도 합의했다"고 전했다.

 

그러면서 "국민 여러분께서 K-축구가 곧 다시 세계 무대 중앙에 당당히 복귀할 수 있다는 밝은 희망을 가질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

 

혁신위에서는 2026 북중미 월드컵을 계기로 제기된 K-축구 혁신 요구에 부응해, K-축구 거버넌스, 유소년 선수 육성, 첨단 기술 시스템 도입 등 대한민국 축구의 미래 경쟁력을 높이기 위한 주요 과제를 종합적으로 논의할 예정이다.

 

최휘영 장관은 최근 축구 관계자 및 전문가 등을 잇달아 만나 이와 같은 인식을 공유하고 의견을 모았다.

 

박지성 공동위원장은 "이번 혁신위원회를 통해 그간 현장에서 논의된 다양한 고민을 담아 대한민국 축구가 나아가야 할 방향을 함께 설계하고, K-축구가 지속 성장할 수 있는 미래를 그려나가겠다"라고 말했다.

 

최휘영 공동위원장은 "신뢰받는 축구인들을 중심으로 대한민국 축구의 비전이 수립되고 현장에서 실행될 수 있도록 튼튼하게 뒷받침하겠다"고 전했다.

 

한편 이번 혁신위는 한시적 기구로 운영될 예정이다.


<뉴시스>


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