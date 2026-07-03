모건후, ‘기쁨조’ 영상 댓글 ‘좋아요’ 논란 사과…“단순 터치 실수”

사진 = 모건후 SNS 계정

배우 모건후가 SNS 활동으로 불거진 논란에 대해 사과했다.

모건후는 3일 자신의 SNS를 통해 “저의 SNS 활동으로 인해 많은 분께 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 사과드린다”며 사과문을 게재했다.

앞서 모건후는 탈북민 출신 크리에이터 김서아가 최근 SNS에 올린 영상의 댓글에 ‘좋아요’를 누른 사실이 알려지며 논란에 휩싸였다. 해당 영상에는 북한 내 이른바 ‘기쁨조’ 선발 과정과 관련된 내용이 담긴 것으로 전해졌다.

논란이 확산되자 모건후는 직접 해명에 나섰다. 그는 해당 게시물을 우연히 접한 뒤 댓글을 확인하는 과정에서 실수로 ‘좋아요’를 누르게 됐으며, 뒤늦게 이를 확인한 뒤 곧바로 취소했다고 설명했다.

또 “악의적인 해석이나 루머는 저의 평소 가치관이나 생각과 전혀 무관한 단순 터치 실수였다”고 강조하며, 자신의 SNS 활동으로 불편을 느낀 이들에게 다시 한번 사과의 뜻을 전했다.

한편 모건후는 2022년 가수 펀치의 ‘이 밤이 가면 그대 올까요’ 뮤직비디오를 통해 데뷔했으며, 이후 티빙 ‘스터디그룹’ 등에 출연하며 얼굴을 알렸다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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