울산웨일즈, 6월 MVP에 김준우·알렉스 홀 선정

사진=울산웨일즈 제공

프로야구 퓨처스리그(2군) 울산웨일즈가 6월 한 달간 마운드와 타선을 이끈 투수 김준우와 포수 알렉스 홀을 월간 최우수선수(MVP)로 선정했다.

울산은 지난 2일 울산 문수야구장서 열린 KT와의 퓨처스리그 홈경기에 앞서 월간 MVP 시상식을 진행했다. 투수 부문 김준우와 야수 부문 홀에게 각각 상금 30만원을 전달했다.

김준우는 6월 9경기에서 10⅓이닝을 던져 1승 3홀드 10탈삼진 평균자책점 1.74를 써냈다. 필승조의 한 축을 맡아 경기 후반을 안정적으로 책임졌다는 것이 구단의 설명이다. 식단 관리와 명상 훈련 등 꾸준한 자기관리에서도 높은 평가를 받았다.

홀은 17경기에서 타율 0.349(63타수 22안타) 2홈런 17타점 OPS(출루율+장타율) 0.927을 올리며 중심타선에 힘을 보탰다. 지난달 4일 삼성전에서는 구단 창단 후 첫 만루홈런을 터뜨리는 등 득점권에서 강한 해결 능력을 보여줬다.

장원진 울산 감독은 “두 선수 모두 팀이 어려운 상황에서 불펜과 중심타선의 역할을 충실히 해냈다”며 “좋은 흐름을 이어가며 선수단 전체가 함께 성장하길 기대한다”고 말했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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