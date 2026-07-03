‘아이들 소속사’ 큐브엔터, 중국 공연 사칭 피해 경고…“허위 투자 유치 엄정 대응”

걸그룹 아이들. 사진 = 뉴시스

걸그룹 아이들 소속사 큐브 엔터테인먼트가 중국 공연 관련 허위 사실 유포와 투자 사칭 행위에 대해 주의를 당부했다.

3일 큐브 엔터는 공식 입장을 통해 “최근 일부 업체가 당사의 승인을 받아 소속 아티스트의 중국 공연이 가능한 것처럼 허위 사실을 유포하고, 이를 이용해 중국 업체들로부터 거액의 투자를 받는 사례가 발생하고 있다는 제보가 접수되고 있다”며 “당사는 이와 같은 사례가 일절 없음을 알려드리며, 이로 인한 피해가 발생하지 않도록 각별한 주의를 당부드린다”고 밝혔다.

이어 “큐브 엔터는 앞으로도 당사와 소속 아티스트의 권익을 보호하고, 허위 사실 유포 및 사칭 행위로 인한 피해를 방지하기 위해 필요한 조치를 지속적으로 취할 예정”이라고 전했다.

또 “당사의 명칭 또는 소속 아티스트를 무단으로 이용해 허위 사실을 유포하거나 투자 유치, 계약 체결 등을 빙자하는 행위가 적발될 경우, 당사는 고소·고발을 포함한 민·형사상 모든 법적 조치를 통해 엄정하게 대응할 것”이라고 강조했다.

한편 큐브 엔터테인먼트에는 그룹 아이들, 라잇썸, 나우즈, 프로듀서 겸 가수 슬레이(SLAY)와 배우 권소현, 황신혜, 고준희, 이진이, 문수영, 펜타곤 신원, 박도하, 최상엽, 방송인 박미선, 이상준, 김민정, 최희, 김새롬, 이주영 등이 소속돼 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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