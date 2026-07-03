진종오 의원 “배재고 6개월 출전 정지 가혹… 반성하고 다시 뛸 기회 줘야”

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올림픽 사격 금메달리스트 출신 진종오 국민의힘 의원이 5·18 민주화운동 조롱성 구호로 물의를 빚은 배재고 야구부에 내려진 6개월 출전 정지 징계를 두고 재고를 요청했다.

진 의원은 지난 1일 자신의 페이스북을 통해 “배재고 야구부 학생들의 부적절한 언행은 변명의 여지가 없는 잘못”이라며 철저한 반성과 올바른 교육이 필요하다고 지적했다. 다만 “청소년 선수에게 반년의 공백은 대학 진학과 남은 야구 인생 전체를 흔들 수 있다”며 징계 수위가 지나치게 무겁다고 주장했다.

그러면서 일부 학생의 잘못으로 성실하게 운동해 온 다른 선수들의 미래까지 빼앗아서는 안 된다고 강조했다.

진 의원은 “어른들의 역할은 무조건 처벌하는 것이 아니라 학생들이 잘못을 뉘우치고 바르게 자라도록 돕는 것”이라며 “선배 체육인으로서 협회에 요청드린다. 가혹한 처벌로 끝내지 말고 반성한 뒤 다시 뛸 기회를 달라”고 협회에 요청했다.

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이 논란은 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 청룡기 전국고교야구선수권대회 광주제일고와 배재고의 경기에서 불거졌다.

당시 배재고 일부 선수들이 광주일고 더그아웃을 향해 “스타벅스 가야지”라는 구호를 반복한 것. 해당 구호는 스타벅스코리아의 이른바 ‘5·18 탱크데이’ 이벤트 논란을 떠올리게 하는 조롱성 발언으로 해석되며 지역 비하라는 비판을 받고 있다.

대한야구소프트볼협회는 지난 1일 긴급 스포츠공정위원회를 열어 배재고 야구부에 전국대회 출전 정지 6개월의 징계를 내렸다.

그럼에도 배재고 앞엔 이번 일을 질타하는 내용의 근조화환이 쌓이기 시작하는 등 거센 후폭풍은 현재진행형이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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