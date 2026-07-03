‘오위스 소속사’ 신인 그룹 찾는다

버추얼 그룹 오위스의 소속사 올마이애닉도츠가 글로벌 아이돌을 제작한다.

종합 엔터테인먼트 기업 올마이애닉도츠(all my anecdotes)는 오늘(3일) 0시 공식 SNS를 통해 브랜드 필름 영상을 공개하고 글로벌 오디션 모집을 시작했다. 이번 프로젝트는 중국 알리바바 그룹 산하 엔터테인먼트사 오르카(Orca)와 협업해 진행된다.

공개된 브랜드 필름에는 엠넷 '스트릿 우먼 파이터2' 준우승 팀인 잼리퍼블릭 출신 오드리가 출연한다. 여기에 올마이애닉도츠가 새롭게 영입한 신예 싱어송라이터 대니(DANY)가 함께했다. 영상은 오드리의 움직임에 맞춰 대니가 즉흥적으로 음악을 만들어가는 과정을 담아냈다.

이어 두 아티스트는 서로의 영감이 하나의 순간으로 완성되는 낭만적인 분위기를 그려냈다. '나의 모든 이야기들(all my anecdotes)'이라는 사명에 걸맞게 '모든 사람의 시간이 낭만적인 순간으로 표현될 수 있도록 하겠다'는 올마이애닉도츠의 포부다.

오드리와 대니를 주축으로 각각 신인 걸그룹과 보이그룹을 선보일 계획이다. 브랜드 필름을 통해 선공개된 두 아티스트는 향후 제작될 글로벌 신인그룹의 핵심 멤버로 활약하게 된다.

글로벌 오디션은 오늘부터 8월 3일까지 한 달간 진행된다. 이번 오디션은 국적과 전 연령, 성별에 무관하게 꿈을 가진 사람이라면 누구나 지원할 수 있다. 접수는 올마이애닉도츠 공식 홈페이지를 통해 가능하다.

올마이애닉도츠는 크리에이티브 디렉터 이해인 CCO와 전 워너뮤직코리아 이사 김제이 CEO가 공동 설립한 신생 엔터테인먼트사다. 최근 버추얼 걸그룹 오위스(OWIS)를 성공적으로 론칭하며 가요계의 주목을 받았다.

오위스는 지난 3월 데뷔해 꿈과 현실의 경계를 넘나드는 세계관을 선보였다. 데뷔 앨범부터 8곡을 수록하고 멤버들이 작사, 작곡에 참여해 음악적 역량을 선보인 바 있다.

오위스에 이어 이번에는 오르카와의 합작 프로젝트를 통해 글로벌 시장 공략에 더욱 박차를 가할 전망이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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