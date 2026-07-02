전 축구선수 김영광이 화제가 된 '홍명보 나가' 발언에 대해 언급했다.

2일 방송된 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'에는 코미디언 곽범이 스페셜 DJ를 맡은 가운데 김영광이 게스트로 출연했다.

곽범은 김영광에게 "최고의 다섯 글자를 외쳐버리는 바람에 바로 짤이 만들어져 돌기 시작했다"고 말했다.

이에 김영광은 "'홍명보 나가'를 공항에서도 외쳐 난감해 죽겠다"고 털어놨다. 실제로 월드컵 조별리그에서 탈락한 대표팀이 지난달 30일 새벽 인천국제공항으로 귀국할 당시 일부 팬들이 "홍명보 나가"를 외쳤다.

김영광은 "저도 모르게 너무 화가 나서 나온 말인데, 그게 밈처럼 돼서 단체로 외치고 난리도 아니더라"고 말했다.

그는 해당 발언이 작심 발언이었는지 묻는 말에는 "갑자기 나온 거다. 국민의 한 사람으로서 축구를 열심히 보다 보니까 화가 났다"고 설명했다.

김영광은 "제 별명이 '용광로'여서 막 끓어오른다. 저도 모르게 나온 말"이라고 덧붙였다.

앞서 김영광은 지난달 25일 틱톡 라이브 '티키티키 타카타카 토크토크쇼'에서 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 남아프리카공화국전 직후 "32강 올라갈 확률이 높지 않나. 그렇지만…"이라고 말한 뒤 "홍명보 나가"라고 외쳐 화제를 모았다.

당시 홍명보 감독이 이끈 대한민국 축구대표팀은 남아프리카공화국에 패했다. 대표팀은 이후 조별리그에서 탈락해 32강 진출에 실패했고, 홍 감독은 성적 부진의 책임을 지고 사퇴했다.

<뉴시스>

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